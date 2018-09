Djokovič sa už vyrovnal Samprasovi, finále jasnou záležitosťou

Srbský tenista Novak Djokovič (31) sa stal tretíkrát v kariére víťazom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Vo finále zdolal ako nasadená šestka trojku "pavúka" Argentínčana Juana Martina del Potra 6:3, 7:6 (4), 6:3 a získal celkovo 14. titul z podujatí veľkej štvorky. Vyrovnal tak zápis Američana Petea Samprasa a v historických tabuľkách sa dostal na tretie miesto za Švajčiara Rogera Federera a Španiela Rafaela Nadala.

Djokovič si odnáša z New Yorku prémiu 3,8 miliónov dolárov a 2000 bodov do svetového rebríčka ATP Entry. V jeho pondelňajšom vydaní sa posunie zo šiesteho na tretie miesto. Zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu dokázal už po tretí raz vyhrať v jednej sezóne Wimbledon i US Open. Rovnaký kúsok sa mu podaril aj v troch 2015 a 2011. Del Potro nevyužil šancu na zisk druhého grandslamového titulu, doposiaľ jediný vybojoval v roku 2009 práve na US Open.

@djokernole defeats Del Potro 6-3, 7-6, 6-3 to win his 3rd title in Flushing Meadows!



He now ties Pete Sampras for third place all-time on the Grand Slam singles titles list with 14.#USOpen pic.twitter.com/xwzzmr22E0 — US Open Tennis (@usopen) 9. září 2018

Del Potro začal proti Djokovičovi agresívne, pri úvodných dvoch podaniach súpera viedol 30:0, no Srb si udržal servis a postupne začal mať navrch. V ôsmom geme prelomil podanie Del Potra, hoci Argentínčan viedol 40:0 a po potvrdení brejku získal prvý set vo svoj prospech. "Nole" hral svoj typicky strojový tenis s minimom nevynútených chýb, výborne returnoval. Pri dlhších výmenách ťažil zo skvelej defenzívy a dokázal dobehnúť aj nemožné.

Na začiatku druhého dejstva odskočil Del Potrovi na 3:1. Juhoameričanovi však v ďalších minútach začal fungovať delový forhend, otočil na 4:3 a v "maratónskom" ôsmom geme sa dostal k trom brejkbalom. Djokovič ich ale odvrátil, hoci vždy musel ísť cez druhé podanie a vynútil si tajbrejk. V ňom viedol del Potro 3:1, no potom začal kopiť nevynútené chyby z forhendu, čo bola voda na mlyn Djokoviča. Za stavu 6:4 premenil Srb hneď prvý setbal a získal psychologickú výhodu.

V treťom sete sa po brejku v ôsmom geme ujal vedenia 5:3 a zápas už dotiahol do úspešného konca. Pri vlastnom podaní využil po úspešnom smeči hneď prvý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu s del Potrom na 15:4. Djokoviča po zisku titulu na podujatí Masters 1000 v Cincinnati mnohí pasovali za najväčšieho favorita US Open a prognózy im vyšli. Rodák z Belehradu stratil v priebehu celého turnaja iba jediný set - v dueli s Maďarom Mártonom Fucsovicsom. V semifinále urobil krátky proces s Japoncom Keim Nišikorim a vo svojom 23. grandslamovom finále zlomil odpor húževnatého del Potra.

Po premenenom mečbale trielil do svojej lóže, kde sa objal s Vajdom, svojou manželkou Jelenou Rističovou i rodinnými príslušníkmi. Počas slávnostného ceremoniálu neskrýval dojatie.

"Podpora a láska mojich najbližších mi pomohli dostať sa opäť na newyorský trón. Vlani som nemohol štartovať na US Open pre zranenie lakťa, musel som absolvovať operáciu. Prežíval som ťažké časy a teraz dobre viem, čím si musel prejsť Juan Martin, ktorý mal dlhé roky problémy so zápästím. Niekedy nejde všetko tak ako si predstavujete, no vďaka podpore mojej manželky a mojich detí sa mi podarilo preklenúť náročné obdobie. Vyrovnať sa v počte grandslamových titulov Peteovi Samprasovi je skvelý pocit. Dúfal som, že tu Pete dnes bude, žiaľ neprišiel. Dúfam, že sa čoskoro uvidíme na kurte. Juanovi Martinovi blahoželám k skvelému turnaju. Je obdivuhodné, ako sa dokázal vrátiť, verí si, určite ešte zabojuje o newyorský titul. Chcem sa poďakovať divákom, ktorí vytvorili výbornú atmosféru. Prejavili veľkú úctu k obom hráčom a pri fandení nikdy neprekročili čiaru."

Aj del Potra počas príhovoru premohli emócie. "Ťažko sa mi hľadajú tie správne slová. Som šťastný, že som mohol hrať finále proti takému vynikajúcemu hráčovi a jednému z mojich najlepších a najbližších kamarátov. Som smutný, že som prehral, ale chcem zablahoželať Novakovi a celému jeho tímu. V uplynulých rokoch som bojoval so zraneniami a robil som všetko pre to, aby som sa dokázal vrátiť medzi svetovú špičku. Som hrdý na to, čo som dosiahol. Chcem sa poďakovať všetkým fanúšikom, ktorí mi držali palce na štadióne Arthura Ashea i doma v Argentíne."



Muži - dvojhra - finále:

Novak Djokovič (6-Srb.) - Juan Martin del Potro (3-Arg.) 6:3, 7:6 (4), 6:3.