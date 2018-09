Tento moment zarezal Slovákov: Futbal je o detailoch

Martin Dúbravka prežil v nedeľu vo futbalovej Lige národov nevďačný zápas pre brankára.

V stretnutí 1. skupiny B-divízie, v ktorom slovenská reprezentácia prehrala na pôde Ukrajiny vo Ľvove 0:1, nebol ďaleko od chytenia jedenástky. Andrij Jarmolenko ňou však desať minút pred koncom riadneho hracieho času rozhodol o triumfe domácich.

Hlavný arbiter Tasos Sidiropoulos z Grécka nariadil pokutový kop po súboji slovenského stopéra Milana Škriniara so striedajúcim Ukrajincom Viktorom Cygankovom v šestnástke. "Podľa mňa to na penaltu nebolo. Hráč si posunul loptu a dostával sa predo mňa, ja som iba roztiahol ruky a on cezo mňa prepadol. Je to škoda, pretože sme celý zápas dobre bránili," uviedol Škriniar.

Dúbravka si siahol na loptu, no nezabránil rozhodujúcemu okamihu duelu:

Do 80. minúty sa stretnutie javilo ako jasne remízové. "Podľa môjho názoru sme hrali vzadu kompaktne a nepúšťali sme ich do šancí. Ukázali sme veľmi pekné momenty, Ukrajinu sme držali na dištanc, samozrejme, ovplyvnila to penalta. Mali sme ešte desať minút, aby sme s tým niečo urobili, no aj Ukrajina ponúkla v defenzíve kvalitný výkon. Chceli sme zvíťaziť ako v každom reprezentačnom vystúpení a mrzí nás, že to nevyšlo. Futbal je aj o detailoch a v nedeľu rozhodol gól z penalty, už sa s tým nedá nič spraviť," povedal Dúbravka.

Slováci budú mať ďalšiu príležitosť na zisk premiérových bodov v Lige národov 13. októbra doma proti Česku, ktoré má rovnako na konte prehru s Ukrajinou (1:2).

"Myslím si, že prehra nebola zaslúžená. Určite však nesklopíme hlavy, nezlomí nás to. Chceme zvíťaziť nad Čechmi, aj v ostatných dueloch. Vieme, že nie sme v jednoduchej pozícii a potrebujeme získať čo najviac bodov, ale pôjdeme za tým. Nič nie je stratené, čakajú na nás zaujímavé zápasy, v ktorých určite zabojujeme. Pevne verím, že sa nám to podarí," dodal Dúbravka.