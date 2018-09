Motocyklista Marián († 38) zomrel pri návrate z pohrebu motorkára: Zostali po ňom dve deti, srdcervúce slová rodiny

Osud dokáže byť poriadne krutý. Marián († 38) sa vracal v sobotu večer na motorke z pohrebu kamaráta – motorkára Tomáša († 27). Otcovi dvoch malých detí vletelo pri obci Babindol (okr. Nitra) do protismeru auto, ktoré šoférovala Mária (76). Mladý muž svoj boj o život v nemocnici prehral.

Na pohrebe v Malých Chyndiciach sa v sobotu popoludní lúčila rodina, kamaráti a motorkári s Tomášom, ktorý mal pred troma mesiacmi vážnu dopravnú nehodu. Ťažkým zraneniam napokon v nemocnici podľahol. Zostala po ňom ročná dcérka. Posledné zbohom mu v sobotu prišiel dať aj jeho kamarát Marián z Nitry. Doviezol sa na motorke BMW, ktorú mal požičanú od kamaráta a večer sa zronený vracal domov k rodine. Jeho najdrahší sa ho už však nedočkali, zahynul v sobotu okolo pol siedmej večer pri Babindole.

„Vodička osobného motorového vozidla Škoda Fabia Mária (76) sa pri predchádzaní na ceste dostala do protismeru, kde sa zrazila s motorkárom Mariánom z Nitry. Motorkár, ktorý sa vracal z pohrebu kamaráta, v nemocnici zraneniu podľahol,“ informovala Božena Bruchterová, nitrianska krajská policajná hovorkyňa. Podľa svedkov Mária predbiehala kolónu asi 15 áut v neprehľadnej zákrute. Marián nemal proti rútiacemu sa autu najmenšiu šancu.

Boľavé odkazy do neba

Mariánova rodina prežíva po jeho smrti obrovské muky. „Môj brat od detstva miloval autá a motorky, bola to jeho vášeň, ktorá sa mu stala osudnou. Dával si na cestách pozor a arogantná jazda niekoho iného nám ho navždy vzala. V pondelok mal narodeniny a po pohrebe sme mali mať malú rodinnú oslavu,“ povedala so slzami v očiach jeho sestra Lucia a dodala: „Ostali po ňom dve detičky, Marko (5) a Sandra (2). Ako budú vyrastať bez neho? Kto si s nimi bude robiť úlohy, keď pôjdu do školy? Nech nám ho vrátia...“ Mariánova mama Viera je zo straty syna psychicky na dne. „Maroško náš jediný, stále na teba budeme spomínať. Budeš tu medzi nami, budeme dávať pozor aj na tvoje deti. Tú bolesť nikto a nič nezahojí. Dávaj na nás pozor tam v nebíčku, navždy ostaneš v našich srdciach a mysliach, ľúbime ťa tak veľmi, ako sa len dá,“ posiela trúchliaca mama aj s jeho sestrou a partnerkou Miškou milovanému Mariánovi odkaz do neba.