Vyhostí Slovensko ruských diplomatov? Reakcia na kauzu Skripaľovcov rozdeľuje koaličných partnerov

Črtá sa ďalšia koaličná roztržka? Britskí vyšetrovatelia zverejnili mená dvoch Rusov, ktorí sa začiatkom marca mali pokúsiť otráviť novičokom bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru v anglickom meste Salisbury.

Podľa britskej premiérky Theresy Mayovej ide o dvoch agentov ruskej rozviedky GRU, ktorí konali s vedomím Kremľa. Most-Híd teraz požaduje, aby sme pritvrdili a na základe posunu vo vyšetrovaní zo Slovenska vyhostili ruských diplomatov. Proti takémuto kroku sa tvrdo postavili jeho koaliční partneri zo Smeru aj z SNS.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako sa teraz zachová Slovensko? Európska komisia vyhlásila, že akékoľvek nové sankcie Európskej únie voči Rusku spojené s prípadom Skripaľovcov musia byť prijaté na úrovni vlád členských štátov. Veľká Británia bezprostredne po otrave Skripaľovcov vypovedala 23 ruských diplomatov a podobne sa zachovala aj väčšina štátov EÚ. Slovensko vtedy zvolilo „mäkší“ variant a stiahlo iba veľvyslanca z Moskvy. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák v tom čase pripustil, že ak sa vyšetrovanie prípadu posunie ďalej, Slovensko zváži aj vyhostenie ruských diplomatov. „Podľa ministerstva zahraničných vecí ide o závažné informácie, ktoré v súčasnosti dôkladne analyzujeme. Zároveň komunikujeme v danej veci s našimi partnermi. Získané informácie vyhodnotíme, na základe čoho budeme navrhovať prijatie príslušných rozhodnutí a opatrení,“ vysvetlil stanovisko rezortu hovorca Boris Gandel.

Rozdielne pohľady

Po ráznejších opatreniach a jednoznačnejšom vyjadrení podpory Spojenému kráľovstvu volali v strane Most-Híd už na jar po vypuknutí kauzy, teraz chcú dať spojencom v EÚ jasný signál. „Okamžité povolanie slovenského veľvyslanca z Moskvy na konzultácie do Bratislavy sme považovali za najmenší prejav solidarity. Teraz, keď vo vyšetrovaní celého prípadu nastal posun, mal by sa posunúť aj postoj Slovenskej republiky, jej kroky by mali byť razantnejšie - najmä v podobe vyhostenia ruských diplomatov,“ uviedla hovorkyňa strany Klára Debnár. Podľa poslanca parlamentu za Smer-SD Ľuboša Blaha vyhostenie diplomatov v strane odmietajú. „Je to ďalšia zámienka na vyvolávanie úplne nezmyselnej rusofóbie. Nielenže odmietame nové sankcie, ale sme veľmi kritickí aj voči akýmkoľvek sankciám proti Ruskej federácii. Len kvôli jednote Európskej únie tolerujeme to, že doteraz nejaký sankčný mechanizmus funguje,“ vyhlásil Blaha. Rovnaký postoj zdieľa aj podpredseda národniarov z SNS Anton Hrnko. „Predovšetkým Briti by mali prestať hysterčiť, mali by spolupracovať s Rusmi na riešení problému a nie stále tu niekoho presviedčať o pravde, ktorú nevedia doložiť. Ja osobne a ani SNS určite tieto britské hry nechceme hrať a ani nebudeme,“ povedal Hrnko.

DÔKAZY SÚ ZÁVAŽNÉ

Otvoriť galériu Pavol Demeš, zahraničnopolitický analytik Zdroj: anc

Pavol Demeš, zahraničnopolitický analytik

Informácie a dôkazy predložené Veľkou Britániou vrátane identifikácie podozrivých dvoch osôb, sú veľmi závažné a zreteľne poukazujú na pôvodcov. Slovensko sa v bezprostrednej reakcii po otrave solidarizovalo s Veľkou Britániou a stiahlo svojho veľvyslanca z Moskvy, čo je akt, ktorý v histórii slovensko-ruských vzťahov nemá precedens. Domnievam sa, že je čas na zváženie ďalších krokov voči Rusku zo strany všetkých britských spojencov vrátane nás. Slovensko doposiaľ vždy podporilo spoločný väčšinový postup EÚ, predpokladám, že to bude tak i teraz.

NAŠA REAKCIA BUDE NEMASTNÁ-NESLANÁ

Otvoriť galériu Tomáš Koziak, politológ Zdroj: anc

Tomáš Koziak, politológ

Slovensko, čo sa týka Ruska, chce opäť ústami väčšiny vládnych strán viesť politiku, ktorá je v rozpore s oficiálnymi stanoviskami EÚ. Určite tam bude nejaká spoločná reakcia a Slovensko bude znova v rozpore s EÚ. Pochybujem, že vládne strany dôjdu k spoločnej dohode, skôr to nechajú tak. Žiadna reakcia podľa môjho názoru nebude, možno nejaká nemastná-neslaná zo strany rezortu zahraničia, ale pochybujem, že by došlo k vyhosteniu diplomatov.