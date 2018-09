Bystriny prišli v lete o vodu aj pestrý život: Pohľad, ktorý potešil aj prírodovedca Miroslava

Už žblnkoce. Horúce a suché leto spôsobilo, že viaceré horské potoky a bystriny vyschli.

Korytá prišli o vodu, ale aj o život, ktorý tam bol predtým veľmi pestrý. Situácia sa, našťastie, začína pomaly zlepšovať a do tokov sa vracia voda a spolu s ňou aj život.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Do potokov a bystrín sa tak postupne vrátia pstruh potočný, hlaváč obyčajný, ploskuľa hranatohlavá, pijavica, vodniak vysoký, krivák obyčajný a rak. „Vidím to na bystrine či vodopáde u nás v Liptovských Revúcach pod Donovalmi. Chodím to pravidelne kontrolovať. Už je tam krásny potok,“ prezradil prírodovedec Miroslav Saniga a pokračoval: „Už tečie, už je to dobré. Pomohli výdatné dažde, napršalo viac ako 120 milimetrov. Živočíchy, ktoré prežili v mláčkach vo vyschnutých korytách, sa postupne dostanú do potoka. Samozrejme, že to nebude hneď, pôjde to pomaličky.“ Podľa neho je situácia so suchom z roka na rok horšia.

ČO ŽIJE V POTOKU

Ploskuľa hranatohlavá

Túto 25 mm dlhú ploskuľu môžeme nájsť na dne čistých studených potokov.

Hlaváč obyčajný

Žije v rýchlejšie prúdiacich tokoch s čistou a na kyslík bohatou vodou.

Pstruh potočný

Žije v rýchlo tečúcej studenej a čistej vode s vysokým obsahom kyslíka.

Hydroplanktón

Je to súbor mikroskopických organizmov pasívne sa vznášajúcich v prostredí.