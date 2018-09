Škriniar v tom má jasno: Na penaltu to nebolo!

Futbalisti Slovenska prehrali v nedeľnom stretnutí 1. skupiny B-dívizie Ligy národov na pôde Ukrajiny 0:1.

Andrij Jarmolenko rozhodol o výsledku v 80. minúte z jedenástky. Premiéra zverencov Jána Kozáka v novej reprezentačnej súťaži sa pre ukrajinský trest od Európskej futbalovej únie (UEFA) odohrala vo Ľvove za zatvorenými dverami. Ukrajina je na čele tabuľky so šiestimi bodmi, Slovensko a Česko sú po prehrách s týmto súperom bez bodu.

Hlasy po zápase /zdroj: RTVS/:

Marek Hamšík, stredopoliar SR: "Bol to zápas na čístú remízu 0:0. Bohužiaľ, rozhodca v závere odpískal penaltu a tá rozhodla. Odohrali sme vyrovnaný a kvalitný zápas, len škoda, že sa hralo bez divákov. Oba tímy mali pred sebou rešpekt, ťažko sa presadzovalo v ofenzíve."

Milan Škriniar, obranca SR: "Podľa mňa to na penaltu nebolo. Hráč si posunul loptu a dostával sa predo mňa, ja som iba roztiahol ruky a on cezo mňa prepadol. Je to škoda, pretože sme celý zápas dobre bránili. Mali sme tam aj nejaké šance a pološance, žiaľ, nepadlo to tam. Nebol to z našej strany zlý výkon. Teraz nám nezostáva nič iné, iba vyhrať zostávajúce zápasy v našej skupine a o to sa budeme snažiť."

Andrij Ševčenko, tréner Ukrajiny: "Vedeli sme, že to bude zložité, nastúpili dva vyrovnané tímy. Veľmi nám pomohla trpezlivosť, chlapci plnili pokyny. Mali za úlohu neotvárať priestory. Jedenástku nechcem komentovať, rozhodnutie je na arbitrovi. Využili sme momenty, ktoré sa nám naskytli."

Ján Kozák, tréner SR: "Stretli sa dve kvalitné mužstvá. Chlapcom nemôžem nič vyčítať, akurát škoda, že sme niektoré veci v prvom polčase nedotiahli vo finálnej fáze do gólu. V úseku hry, keď sme chceli dominovať, prišla penalta, ktorou sme prehrali. Bol to remízový zápas, skončil sa našou prehrou, sme nešťastní a sklamaní."