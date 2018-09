Drobová otvorila svoju trinástu komnatu: Trpká spoveď o nenaplnenej túžbe mať bábätko

Otvorená spoveď plná jej pocitov!

Šéfka módnej televízie Gabriela Drobová (44) sa nikdy netajila tým, že miluje deti. Vlastné doteraz nemala a zdá sa, že s nenaplnenou túžbou mať bábätko sa už vyrovnala...

Drobová je šťastnou krstnou mamou, a práve svojej krstnej dcérke by splnila aj najtajnejší sen. „Moje krstniatko Elisabeth. Vidíme sa máličko, keďže momentálne žije v Španielsku. Keď sa stretneme, je to obrovské šťastie a dokonalá radosť. Volá ma Gaga a ja to aj ju milujem. Áno, je to dcéra Honzíka Novotného,“ napísala pod milú fotku s malou princeznou Drobová.

Vzápätí však pridala aj smutné priznanie a otvorila tak svoju trinástu komnatu.uzavrela svoje úvahy plné lásky šéfka módnej televízie, ktorá tvorí pár s podnikateľom Karolom Rumanom.