Parišková o zásnubách, svadbe a novom živote: Kto ju tlačí pred oltár?

Nemá na výber! Moderátorka Aneta Parišková (45) sa vo februári zasnúbila s odborníkom na informačné technológie Miroslavom Polakovičom (47).

Partneri sa následne presťahovali do nového bytu, z ktorého si urobili hniezdočko lásky. Vo vzduchu visí už len svadba, na ktorej okrem samotných zaľúbencov rázne trvajú aj ďalší dôležití členovia rodiny.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Parišková urobila za minulosťou hrubú čiaru a po boku IT špecialistu Polakoviča sa chystá po tretí raz vo svojom živote povedať mužovi svoje áno.

Hviezda TV JOJ tak urobí nielen z lásky k partnerovi, ale aj preto, že si to želajú jej najbližšie osôbky - deti. „Veľmi sa tešia. Aj Mirkove dievčatá, aj moji chlapci chcú, aby sme sa zobrali. Zrejme pre pocit istoty, stability, spolupatričnosti, pre pocit, že sme rodina,“ priznala Novému Času Nedeľa Aneta. Synovia svojho otčima volajú Mirko, ale pred cudzími ľuďmi a kamarátmi o ňom hovoria ako o svojom otcovi. „Je pre nich veľkým vzorom,“ dodala blondínka, ktorá priznáva, že tento rok sa pred oltár, hoc i obutá v špeciálnych drevákoch, už nestihne postaviť. Z voľného času jej totiž ukrajujú povinnosti okolo nového bytu.

Zásnuby a sťahovanie

Polakovič požiadal jojkárku o ruku vo februári. Dal jej svadobné dreváky, v ktorých ukryl škatuľku s prsteňom. Dvojici prekazila romantickú chvíľku vtipná príhoda. „Gabinko sa v postieľke povracal. Takže na záver zásnubného aktu sme prali ovracané periny,“ zasmiala sa Aneta, ktorá sa so snúbencom a deťmi v máji presťahovala zo štvorizbového do trojizbového bytu. Ten kompletne prerobili a Parišková zamýšľa do pôvodnej nehnuteľnosti nasťahovať svojich rodičov z Košíc.