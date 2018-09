Rapera († 26) našli mŕtveho v jeho spálni: Fanúšikovia zo smrti vinia Arianu Grande

Nezvládol rozchod? Amerického rapera Millera († 26) našli v piatok mŕtveho v spálni jeho domu v LA. Umelec, ktorý sa pravdepodobne predávkoval, randil dva roky so sexy speváčkou Arianou Grande (25). Práve tú vinia fanúšikovia za jeho smrť.

Dvojica sa rozišla v máji tohto roka. Raper mal s drogami problém už dlhší čas, no podľa slov jeho známych sa to zhoršilo práve po rozchode so speváčkou. Na jej sociálnej sieti sa začali množiť nenávistné komentáre, ako napr.: „Je to tvoja vina. Zomrel kvôli tebe.“ Ariana už dávnejšie ich vzťah nazvala toxickým a vo vyjadrení po rozchode napísala. „Ja nie som babysitterka ani mama, a žiadna žena by sa vo vzťahu takto ani nemala cítiť.“