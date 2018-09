Model nového mosta v Janove sprevádza záhadná smola: Zlé znamenie!?

Zlé znamenie? Taliansky architekt Renzo Piano v piatok predstavil plány nového mosta v rodnom Janove.

Jeho stavba má nahradiť Morandiho most, ktorý sa 14. augusta zrútil a pod jeho troskami zahynulo 43 ľudí. Zdá sa však, že aj nový projekt sprevádza záhadná smola, pretože zmenšený model nového mosta sa krátko po piatočnom predstavení rozpadol.

Nový most, ktorý majú postaviť z ocele, má podľa Renza Piana vydržať tisíc rokov.Jeho zmenšený model však toto tvrdenie nepodporil, keďže krátko po odhalení sa zrútil. Nešťastnou náhodou ho zo stola zhodil výkonný šéf diaľničnej spoločnosti Autostrade per I´Italia Giovanni Castellucci, ktorého spolu s 19 osobami vyšetrujú pre podozrenie zo spáchania trestného činu. Spoločnosť Autostrade per I´Italia totiž zodpovedala za údržbu mosta.

Situáciu sa na tlačovke snažil odľahčiť starosta Janova Marco Bucci, ktorý na videu zverejnenom na stránke Lattera43 po páde modelu zavtipkoval: „Len nezačínajme takto, prosím.“ Nový most by mali otvoriť do novembra 2019.