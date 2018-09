Prísny francúzsky zákon rozprúdil diskusiu aj na Slovensku: Treba úplne zakázať mobily v školách?!

Schvaľujete, že si vaše dieťa berie do školy mobil?

Vo Francúzsku uzákonili, že deti od 3 do 15 rokov nesmú nosiť do školy telefóny či akékoľvek iné zariadenia s prístupom na internet. Táto téma je veľmi diskutovaná vo viacerých krajinách a otvára sa už aj u nás. Svoje názory prezentujú pedagógovia, psychológovia aj rodičia. Zástancovia zákazu tvrdia, že nám rastie generácia asociálov, odporcovia zas, že dieťa mobil mať musí, pretože je preň neodmysliteľnou súčasťou komunikácie a môže byť aj vyučovacou pomôckou.

Na Slovensku dnes žiaci nesmú používať mobil počas vyučovania, ale môžu ho mať pri sebe. To je však veľké pokušenie a deti mobily často používajú aj počas hodiny, zabávajú sa s nimi a učitelia im ich berú. Rodičia sa proti takémuto odoberaniu búria s tým, že mobil je osobným vlastníctvom dieťaťa.

Zaujímavé argumenty

Zástancovia úplného zákazu používania mobilov v školách využívajú okrem argumentu ohrozenia zdravia žiarením najmä sociálny aspekt. Digitálna závislosť podľa nich zhoršuje schopnosť viesť živý rozhovor a nadväzovať priateľstvá. Deti aj vo voľnom čase sedia vedľa seba a všetky pozerajú do telefónov. Zákaz má tiež byť účinným prostriedkom ochrany pred kybernetickou šikanou nielen detí, ale aj učiteľov. Odporcovia zákazu tvrdia, že rodičia zabezpečujú deťom mobily primárne na to, aby ich mohli počas prestávok a po vyučovaní kontrolovať. A prípadne aj kontrolovať pedagógov – veď ak sa správajú vhodne, nie je dôvod, aby im dôkazy ich správania prekážali. Tiež upozorňujú na fakt, že v praxi bude ťažké skontrolovať, či dieťa pri sebe mobil má. Zajedno v tejto otázke nie sú ani známi psychológovia. Gabriela Herényiová si myslí, že deťom treba mobily v škole odobrať a nemali by ich používať ani cez prestávky. Jej kolega Miron Zelina je však presvedčený, že celkový zákaz by nebol dobrý, pretože mobil môže byť napríklad užitočnou vyučovacou pomôckou.

Po stopách Francúzska zrejme nepôjdeme

Podľa vyhlášky ministerstva školstva (č. 320/2008 Z. z. o ZŠ, § 20, ods. 7) žiak nesmie používať mobilný telefón počas vyučovania. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa, alebo jeho povereného zástupcu.

Gabriela Herényiová, detská psychologička

ÁNO

Deti využívajú mobily na to, že si posielajú pri písomkách správne odpovede a našepkávajú si ním. Odpútavajú tým pozornosť od reálneho vyučovania a koncentrujú sa iba na mobil. Okrem toho si posielajú rôzne hanlivé veci, je tam veľa kyberšikany a tiež dehonestujú učiteľov. Keď sa učiteľ rozčúli, ani si nevšimne,

že ho deti snímajú mobilom. Zákaz by bol zároveň aj ochrana

pedagógov. Myslím, že im ho treba zobrať na celý čas - aj cez prestávky.

NIE

Ja som za to, aby sme prebrali tento francúzsky zákon, ale mal by som pripomienku, že všetky tieto smartfóny sa musia a mali by sa využívať na vzdelávanie a výchovu. Učíme sa naspamäť veľa vecí, ktoré by sa dali jednoducho nájsť v smartfóne a otvoril by sa priestor na to, aby sa deti vzájomne učili, informovali a diskutovali. Odbremenili by sme pamäť, ktorá je neuveriteľne zaťažená. Nehovoriac o tom, že keby spolu sedeli po štyroch, tak sa vlastne učia aj komunikovať, aj riešia problémy, ktoré súvisia s látkou. Z tohto hľadiska by celkový zákaz nebol dobrý.

CEZ HODINU HO MUSIA MAŤ VYPNUTÝ

SPŠE, Bratislava

Na bratislavskej elektrotechnickej škole môžu žiaci používať mobily počas prestávok, ale cez hodiny ich majú mať vypnuté. Učiteľka odborných predmetov Eleonóra Haragová však prezradila, že tetno zákaz porušujú. „Napríklad dnes som sa pýtala, kto má vypnutý mobil, ale všetco ho mali zapnutý pri sebe. vyhovárajú sa že, nemajú obal a poškodí sa. Je to súčasť ich tela. Mobily nebriem, ale študent ho musí vypnúť a dať na iné miesto,“ uviedla pedagogička.

ŠTUDENT TOMÁŠ SZANYO (17)

Mobily sú veľkým lákadlom a podľa mňa by bolo lepšie odovzdať ich na začiatku hodiny. Je lepšie, keď sa ponorím do učenia, ako keď si četujem s kamarátom. Tiež som bol veľakrát chytený, ale uvedomil som si, že si to radšej nechám na potom.

MÔŽU HO POUŽÍVAŤ CEZ PRESTÁVKY

Gymnázium Dominika Tatarku, Poprad

Študenti môžu mobily používať len počas prestávok. „Na vyučovanie

mobil ani iné moderné komunikačné zariadenia nepatria,“ zdôrazňuje riaditeľ Dušan Nebus (59). „Ak by ste sa prešli po chodbe alebo v triede, 90 % žiakov má na uchu mobil alebo doň niečo ťuká. Mladí ľudia dnes svoju komunikáciu riešia hlavne cez mobil, počítač, tablet... Začína im robiť problém komunikovať z očí do očí. Neviem však, či by sme chceli pristúpiť až k takému radikálnemu riešeniu, že počas celého pobytu v škole by sme úplne zakázali všetky komunikačné zariadenia.“

MOBIL ZAPNÚ AŽ PO VYUČOVANÍ

Základná škola Vajanského, Lučenec

Počas vyučovania majú žiaci mobilné telefóny pri sebe, zapnúť si ich však môžu až po jeho skončení. „V mimoriadnych prípadoch, ako je návšteva lekára, príchod rodiča do školy a podobne, ale aj cez prestávku si môžu telefón deti zapnúť so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy,“ povedala triedna učiteľka prvákov Stanislava Líšková. V prípade opakovaného porušovania uvedených opatrení triedny učiteľ vyzbiera ráno pred vyučovaním mobily a odovzdá ich žiakom až po poslednej vyučovacej hodine.