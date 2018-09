Výhodný úver od štátu: Študentskú pôžičku môže dostať aj dôchodca, bude dosť peňazí pre všetkých?

Študenti vysokých škôl môžu aj v tomto roku požiadať o peniaze z Fondu na podporu vzdelávania.

Na podanie žiadosti do prvého kola majú ešte tento týždeň, no ak to nestihnú, nemusia zúfať. Ďalší termín je do konca októbra. Okrem nízkeho úroku má táto pôžička aj ďalšie výhody. Aké základné podmienky musia študenti splniť, je dôležitý aj vek a bude dosť peňazí pre všetkých?

V minulosti získavalo peniaze z fondu zhruba 70 % žiadateľov. „V akademickom roku 2017/2018 sa prvýkrát od vzniku fondu stalo, že pôžička bola poskytnutá všetkým žiadateľom,“ vysvetlil riaditeľ Fondu na podporu vzdelávania Pavol Kučmáš. Ako doplnil, na akademický rok 2018/2019 sa podarilo medziročne zvýšiť objem peňazí o 1,3 milióna eur. Riaditeľ fondu preto predpokladá, že rovnako aj v tomto roku bude dosť peňazí pre všetkých žiadateľov. Musia len splniť podmienky a v termíne o pôžičky požiadať. Často sa totiž stáva, že študenti nepredložia celú žiadosť či nevyplnia všetko, prípadne im chýba podpis či potvrdenie. Na veku žiadateľa nezáleží. „O pôžičku môže požiadať študent vysokej školy bez ohľadu na vek alebo skutočnosť, či už v minulosti ukončil jednu alebo viacero vysokých škôl,“ uvádza Fond na podporu vzdelávania. To znamená, že ak na vysokej škole študuje penzista, tiež môže požiadať o pôžičku.

JE TO VÝHODNÝ ÚVER

Maroš Ovčarik, Finančný Kompas

- Z pohľadu úrokovej sadzby a preplatenia je to veľmi výhodná ponuka. Stále však platí, že ideálne je zadlžovať sa minimálne, prípadne vôbec, pretože každým zadlžovaním človek prepláca na úrokoch, prípadne aj poplatkoch.

Banky taký úrok neponúkajú

- Nepoznám takýto produkt v komerčných bankách. Pôžičky v bankách sa bežne pohybujú od sadzby 5,5 %, priemer je na úrovni až 8,5 %. Úroková sadzba vo výške troch percent by bola v komerčných bankách veľkou výnimkou.

PENIAZE V KAŽDOM ROČNÍKU

Pavol Kučmáš, riaditeľ Fondu na podporu vzdelávania

O študentskú pôžičku je možné požiadať opakovane každý akademický rok počas celého obdobia štúdia, najviac však počas šiestich akademických rokov, t. j. v prípade ak by výška pôžičky bola 2 500 eur, je možné získať až 15 000 eur. Úroková sadzba pôžičky je v zmysle zákona stanovená ako základná úroková sadzba ECB zvýšená o tri percentuálne body. Pre akademický rok 2018/2019 je vo výške 3 % p. a. (ročne).

PÔŽIČKA ZO ŠTÁTNEHO FONDU

o peniaze môže žiadať študent I., II. a III. stupňa vysokej školy maximálny vek žiadateľa nie je stanovený

minimálna výška je 500 eur a maximálna 2 500 eur (študenti III. stupňa 5 000 eur)/rok je bezúčelová (peniaze môže študent minúť, na čo chce)

minimálna lehota splatnosti je 5 a maximálna 10 rokov

úrok je v tomto roku stanovený na 3 %

platiť sa začne až po skončení štúdia

žiadosti treba poslať do 15. septembra 2018 alebo 31. októbra 2018

adresa na doručovanie žiadosti je Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03 Bratislava 1 (osobne, poštou, kuriérom) tlačivá

bližšie informácie, ako aj kalkulačku na výpočet splátok nájdu záujemcovia na webovej stránke fondu

AKÁ BUDE VÝŠKA SPLÁTOK

Príklad 1:

Výška pôžičky: 2 500 eur

Lehota splatnosti: 8 rokov

Mesačná splátka: 30,50 eura

Príklad 2:

Výška pôžičky: 1 500 eur

Lehota splatnosti: 5 rokov

Mesačná splátka: 28 eur

Príklad 3:

Výška pôžičky: 12 000 eur (za celé obdobie štúdia)

Lehota splatnosti: 10 rokov

Mesačná splátka: 120,30 eura

(Zdroj: FNPV)