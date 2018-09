Williamsovej excesy: Pred deviatimi rokmi sa rozhodkyni vyhrážala smrťou!

Rozpačité scény sprevádzali korunováciu novej šampiónky záverečného tenisového grandslamu roka US Open v New Yorku.

Namiesto toho, aby si Naomi Osaková mohla po suverénnom finálovom triumfe 6:2 a 6:4 nad Serenou Williamsovou dosýta vychutnať fakt, že sa stala prvou japonskou tenisovou grandslamovou šampiónkou v histórii, po tvári jej stekali aj slzy smútku.

Bučiace publikum musela napokon krotiť aj zdolaná finalistka a šesťnásobná šampiónka z Flushing Meadows S. Williamsová.

Bola to ale práve 23-násobná grandslamová šampiónka, ktorá divákov vyprovokovala k nešportovému správaniu. Na dvorci Arthura Asha sa totiž dostala viackrát do konfliktu s empajrovým rozhodcom Carlosom Ramosom z Portugalska. Toho dokonca nazvala klamárom a podvodníkom, keď jej udelil trestný fiftín za nedovolený koučing.

"Nikdy som nepodvádzala, ospravedlňte sa mi. Ukradli ste mi bod, ste zlodej," kričala na neho. Rozhodca jej napokon dokonca musel zobrať jednu hru.

Zo strany Sereny Williamsovej to v sobotu nebol prvý incident na US Open. V roku 2009 si vyslúžila v tom čase rekordnú pokutu 82.500 dolárov za urážku čiarovej rozhodkyne Šino Curubučiovej v semifinálovom dueli proti Belgičanke Kim Clijstersovej.

Američanka na rozhodkyňu údajne kričala, že ju zabije. K spornej situácii prišlo za stavu 5:6 a 15:30 v druhom sete, keď Serene Williamsovej zahlásili pri druhom servise chybu nohou. Šampiónka z roku 2008 nedokázala udržať nervy na uzde a začala na rozhodkyňu kričať. Za nešportové správanie ju potrestali stratou fiftínu a Clijstersová postúpila do finále.

Do konfliktu s rozhodkyňou sa Serena Williamsová dostala aj v roku 2011 v neúspešnom finále US Open proti Austrálčanke Samanthe Stosurovej. Na začiatku druhého setu pri brejkbale súperky po forhende zvýskla "Come On".

Empajrová rozhodkyňa Eva Asdarakiová však usúdila, že Stosurová sa v momente výkriku ešte snažila dobehnúť loptičku a výmena nebola ukončená. Fiftín prisúdila Austrálčanke, čo Serena Williamsová neuniesla a zasypala Asdarakiovú spŕškou urážok. Asdarakiová následne udelila Američanke napomínanie za porušenie kódexu správania.