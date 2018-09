Termálne kúpalisko Podhájska sa pýši unikátnym zložením vody: Navštívte slovenské Mŕtve more

Hoci školáci už zasadli do školských lavíc, mnohí dovolenkári si ešte stále užívajú posledné letné dni.

Ak máte aj vy ešte voľno a neviete, kam sa vybrať, odporúčame nav­štíviť dedinku Podhájska, v ktorej sa nachádza slovenské Mŕtve more. Tak totiž nazývajú tamojšie termálne kúpalisko. V okolí je však mnoho ďalších zaujímavých miest, kam sa stihnete pozrieť aj za jeden jediný deň.

Vychýrená Podhájska leží v samom srdci Nitrianskeho kraja asi 130 km od Bratislavy, 40 km od Nitry, 28 km od Levíc a necelých 30 km od Nových Zámkov. Historické záznamy prezrádzajú, že obec vznikla v roku 1960 zlúčením dvoch starých obcí Belek a Svätuša. Má vyše tisícky obyvateľov a polovica z nich pracuje v turistickom ruchu. Niet sa čomu čudovať. Voda z geotermálneho prameňa sa totiž svojím zložením výrazne podobá na vodu slávneho Mŕtveho mora, ktoré leží na hraniciach Izraela a Jordánska. Neokúpete sa síce vo vlnách mora, zato na vás čaká 10 bazénov určených pre plavcov aj rekreantov, pre deti a tiež dospelých. Zatiaľ čo voda niektorých bazénov sa pohybuje okolo 20 °C, v iných dosahuje až 40 °C. Ani more nepotrebujete k šťastiu. A to ešte nie je všetko.

Ako na promenáde

Cesta z hlavného mesta nám do Podhájskej trvala asi hodinu a pol. Horúčava bola predzvesťou toho, že v areáli kúpaliska bude hlava na hlave. A nemýlili sme sa. Už pri vstupe do Podhájskej to vyzerá ako na promenáde vo vychytenom prímorskom letovisku. Areál kúpaliska nájdete bez problémov, nachádza sa v strede obce kúsok od hlavnej cesty. Prechádzame železničným priecestím a dostávame sa do ulice medzi stánky ponúkajúce od výmyslu sveta naozaj všetko. Okuliare, slamené klobúky, oblečenie, nafukovačky aj pečenú kukuricu či klobásku... Predierame sa medzi dovolenkármi, ktorých na prvý pohľad tvoria väčšinou dôchodcovia a rodinky s deťmi, a parkujeme pri hoteli Borinka. Odtiaľ sa vyberieme rovno k vode. Človek si tu môže vybrať. Len kde začať?

„Vyskúšajte tú hnedú vodu!“ radí starší pán dvojici dôchodcov, ktorí postávajú blízko nás. Dáme na jeho radu, začneme v bazéne s vodou, ktorá na pohľad nie je veľmi príťažlivá, zato je priam zázračne liečivá.

Termálna voda, ktorá má pri ústí vrtu teplotu 80 °C, je slaná a pôsobí blahodarne na reumatizmus, dnu, bolesti chrbtice, kĺbové, cievne, ekzémové ochorenia a ochorenia dýchacích ciest. Obsahuje totiž sírany, lítium, jodidy, bromidy či zlúčeniny vápnika. Výborné účinky má aj na doliečenie zlomenín, zmierňuje bolesti a stimuluje štítnu žľazu. Nie div, že sa stala vyhľadávanou aj návštevníkmi zo zahraničia. Okrem slovenčiny je v bazéne počuť češtinu, maďarčinu a poľštinu.

„Termálne kúpalisko ponúka veľký počet ubytovacích miest. Hotel Borinka, ktorý je priamo v areáli, má napríklad kapacitu asi sto lôžok, pre mladé rodiny s deťmi je tu chatková osada a k dispozícii je aj autokemping,“ prezrádza riaditeľ kúpaliska Jozef Barcaj, ktorého sme zastihli debatovať s hosťami pri vstupe do areálu, hneď oproti reštaurácii Jazmín. Ďalšie vstupy sú na iných miestach, aby sa sem dalo dostať z každej strany čo najjednoduchšie. Cestou do útrob kúpaliska míňame novovybudované wellness centrum Aquamarin, kde okrem vonkajších a vnútorných bazénov môžete relaxovať pri rôznych procedúrach. Vo vitálnom svete nájdeme aj tepidárium, morský kúpeľ, ľadopád, ochladzovací kúpeľ, ba aj vodné peklo. Pre každého niečo.

Prejdeme malými „očistnými“ bazénikmi, ktoré by mali byť prvou ochrannou bariérou pred infekciami. Šľapky odložíme pri bazéne, musíme si však zapamätať miesto. Máme pocit, že ich je tu vari tisíc párov. Keď sa neskôr dozvedáme, že návštevnosť je okolo 6 000 ľudí za deň, možno sme sa ani nemýlili.

Do bazéna, ktorého voda dosahuje výšku malého dieťaťa, vchádzame s rešpektom. Horúca voda je totiž v teplom dni skôr ako za trest. Lenže toto nie je plavecký, ale liečivý bazén, a tak sa dokonca ponoríme po krk, a keď sa uvoľnia sedadlá pri múriku, sadneme si na ne. Sledujeme kúpajúcich sa a je nám jasné, že Podhájska je vyhľadávaná z veľkej časti pacientmi s kožnými problémami.

V éteri sa nesie ľudová hudba, čo ocenia najmä starší návštevníci. Deťom je jedno, čo znie z ampliónu, tie majú svoje radovánky pri toboganoch a v detskom bazéniku.

Po chvíli je pobyt v horúcej vode neznesiteľný, oveľa príjemnejšie sa v tomto bazéne sedí, keď je vonku pod tridsať stupňov. Vyskúšame teda veľký plavecký bazén. Napriek tomu, že v areáli je plno, tu si celkom slušne zaplávame. Ukryť sa pred slnkom ideme medzi stromy, hoci nájsť voľné miesto je tak trochu umenie. Ale ako sa vraví, dobrých ľudí sa všade veľa zmestí...

Prechádzame naprieč celým areálom a treba uznať, že všade to žije. V reštauráciách, pri stánkoch, na športoviskách. Upútajú nás drevené lavičky s vyrezávanými sochami. Na jednej oddychuje Peter (26) z Rajky. „Oceňujem, že okrem bazénov sa tu dá aj športovať. Mne sa páči veľká preliezačka a vonkajšie fitnes náradia, kde môžem posilňovať,“ dozvedeli sme sa. Takže, nielen pre dôchodcov a rodiny s deťmi je toto miesto atraktívne.

V Podhájskej pripravujú počas víkendov rôzne podujatia. „Vystupujú u nás hudobné a tanečné skupiny, máme tu slávnosti ľudových remesiel,“ vymenúva riaditeľ Jozef Barcaj, ktorého sme stret­li pri vstupe do wellnesu. „Máme tu však aj iné po­dujatia – napríklad rezbárske sympózium, deťom sa páčia sokoliari, svoje výrobky ponúkajú remeselníci. Na jeseň pripravujeme už druhý ročník klobáskového festivalu, najväčšie podujatie tohto druhu na Slovensku. Bude tu okolo sto skupín, ktoré súťažia vo výrobe klobás, varení gulášov, lekváru, kapustnice, halászle,“ láka do Podhájskej riaditeľ. Ak sa vám teda nepodarí dostať sa sem, ešte kým sa skončí leto, vyberte sa do Podhájskej aj na jeseň či v zime. Okrem relaxu v termálnej vode a vo wellnesse pošteklíte svoje chuťové poháriky. A to nie je zlý nápad, však?

ČO STIHNETE NAVŠTÍVIŤ V OKOLÍ?

Otvoriť galériu Zámok Topoľčianky Zdroj: TASR Zámok Topoľčianky

Asi 35 km od Podhájskej vás očarí nádherný zámok Topoľčianky s múzeom vzácneho nábytku, bytových doplnkov, zbraní a s veľkou knižnicou. Zážitok je prejsť sa zámockým parkom.

Otvoriť galériu Levický hrad Zdroj: TASR Levický hrad

Ak by ste chceli zájsť napríklad do Levíc, vzdialených asi 27 km, navštívte ruiny gotického hradu. V súčasnosti v hradnom areáli sídli Tekovské múzeum, obľúbeným miestom návštevníkov hradu je čajovňa umiestnená v jednej zo stredovekých bášt.

Len 4 km od Podhájskej sa nachádza dedinka Trávnica s množstvom pamiatok. Môžete sa vydať na exkurziu po okolí po náučnom chodníku. Ten zahŕňa okrem iných zaujímavostí barokový most, kaštiele Rudnyanszkých, Barlandghiho, Balogovcov, studňu s čerpadlom na veterný pohon a za povšimnutie stojí aj budova základnej školy, ktorá má vyše sto rokov.

Nádherné arborétum vhodné na ľahkú prechádzku na oddych. Nachádza sa tu vyše 2 300 druhov vzácnych cudzokrajných drevín. Charakteristickou črtou parku je rozsiahle zastúpenie stále zelených drevín. Tieto majú svoj pôvod v rôznych, klimaticky odlišných častiach sveta.

Vedeli ste, že...

V roku 1973 bol navŕtaný geotermálny prameň silne mineralizovanej vody v hĺbke 1900 m. Voda má pri ústí teplotu 80 °C a výdatnosť 50 litrov za sekundu. Voda je porovnateľná s vodou Mŕtveho mora. Pochádza z treťohorného žriedla. V spodných vrstvách sa našli zuby rýb, peľové zrnká a ďalší vtedajší biologický materiál. Podložie žriedla patrí do relatívne mladej tektonickej oblasti, aktívnej ešte v minulom storočí.