Milan zbiera všetko o svojom slávnom menovcovi: Môj život som zasvätil Štefánikovi

Len málo chýbalo, aby mal v rodnom liste napísané Milan Rastislav Štefánik.

Keby rodičia vtedy vedeli predvídať, isto by svojmu synovi s radosťou dali dve krstné mená. Milan Štefánik (61) z dedinky Vlkas na južnom Slovensku zbiera všetko, čo súvisí s jeho slávny menovcom a veľkou osobnosťou slovenských dejín.

Asi nie je jediným, kto nosí meno známej osobnosti. Ale pravdepodobne je jedným z mála, ktorý roky svojho života zasvätil svojmu menovcovi. Milan Štefánik z malej obce v Novozámockom okrese sa už štvrťstoročie zaujíma o všetko, čo súvisí so slávnym slovenským dejateľom Milanom Rastislavom Štefánikom. Priznáva, že jeho známe meno v ľuďoch často rezonuje.

„Pýtajú sa ma, či mám so Štefánikom niečo spoločné, či som jeho príbuzný. Dal som si aj spraviť genealogický rozbor, bohužiaľ, zatiaľ mi ešte nič neprišlo. Takže neviem, či nás spája pokrvné puto,“ rozhovorí sa pán Milan a dodá, že kým Milan Rastislav Štefánik sa narodil v Košariskách pri Brezovej pod Bradlom, jeho korene siahajú do oblasti južného Slovenska.

Rovnaká filozofia

Pána Milana zaujal Štefánikov osud už v mladosti, no rozhodujúcim momentom bolo, keď prvýkrát prišiel k mohyle v Brezovej pod Bradlom, kde je slovenský dejateľ pochovaný. Práve na Bradle skrsla v menovcovi myšlienka zaoberať sa jeho filozofiou a zbierať predmety súvisiace s týmto velikánom. „Zberateľstvu som sa začal vážnejšie venovať po tom, čo som v roku 1994 spoznal moju manželku Soňu, ktorá pochádza z tohto kraja. Bývala kúsok od Bradla, v Osuskom. Zaujala ma filozofia Štefánikovho života: Veriť, milovať a pracovať. Doplnil som ju ešte slovami športovať a zabávať sa. V duchu tejto filozofie chcem pokračovať pri výchove detí Lucie (7) a Tomáša (10).“

Keď sa pána Milana spýtame, prečo svojmu synovi nedal meno po svojom veľkom idole, hlava rodiny Štefánikovcov prozaicky odpovie: „Chcel som Milana alebo Rastislava, ale manželka ma pri výbere mena prevalcovala!“

Pomáhajú kamaráti

Prvým predmetom, ktorý rozbehol jeho zberateľské nadšenie, bol reliéf, dar od kamaráta. „Dal som ho inštalovať do mramoru a doteraz ho uchovávam v izbe,“ prezrádza vášnivý zberateľ, ktorého zbierka sa rozširuje aj vďaka kamarátom, ale aj vďaka celkom cudzím ľuďom. „Mám kamaráta, ktorý chodí na burzy starožitností a občas mi niečo prinesie. Keď som bol v kúpeľoch na Sliači, zoznámil som sa s pánom zo Zvolena, ktorý zbiera busty. Doma mal tri plné garáže búst, medziiným aj Štefánikove. Mal som o ne záujem, tak mi ich predal.“

Držiac bustu v ruke ukáže na dve knihy vo fialovom zamatovom obale. Sú najvzácnejším artefaktom v jeho zbierke. „Začiatkom 90. rokov som v Trenčíne stretol 90-ročného pána, keď zistil, ako sa volám, mi prezradil, že má doma dve vzácne knižky o Štefánikovi z roku 1938. Hneď som ich chcel kúpiť, no odmietol mi ich predať. Bol to rodinný skvost. Až po štyroch rokoch ma zrazu potešil. Neviem, prečo si to rozmyslel, no povedal, že volal synovi do Prahy a dohodli sa, že mi tie knihy poskytnú. Podmienkou bolo, aby som ich nepredal,“ vraví listujúc v jednej z kníh.

Vďaka menu sa Milanovi podarilo dostať tam, kam bežný človek nemôže. „Raz som prišiel na slávnosti na Bradle na poslednú chvíľu, k mohyle už nikoho nepúšťali. Keď som chcel položiť k pamätníku kytičku, musel som ukázať občiansky. Prečítali si moje meno a pustili ma tam,“ usmeje sa a pridá zaujímavosť, o ktorej sme netušili. „Vedeli ste, že francúzska delegácia nikdy nekladie vence a kvety pri výročí Štefánikovho úmrtia?“ spýta sa nás a hneď dodá: „Francúzi kladú vence k mohyle na výročie narodenia. Cenia si život, nie smrť.“

Sympatický zberateľ nielen zbiera predmety súvisiace s generálom Štefánikom, ale veľa o ňom aj číta. Vďaka literatúre sa dozvedel aj to, že jeho najobľúbenejšie jedlo bola krupicová kaša. „To ste asi netušili, však?“ smeje sa. Pán Milan má jasno v tom, čo bude robiť so zbierkou, ktorá sa stále rozširuje. Doma totiž začína byť pomaly tesno a zbierka predsa len potrebuje svoje dôstojné miesto. „Chcem časom spraviť súkromné múzeum,“ prezrádza na záver svoje plány.

