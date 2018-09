Pri nehode autobusu sa zranilo 15 ľudí: Vodiča už trestne stíhajú

Na maďarskej diaľnici M1 havaroval autobus v oblasti severomaďarskej obce Lébény.

Pri nehode sa v autobuse zranilo všetkých 15 ľudí na jeho palube. V nedeľu pre agentúru MTI polícia Rábsko-mošonsko-šopronskej župe uviedla, že vodiča stíhajú pre trestný čin všeobecného ohrozenia.

Hovorkyňa polície Gabriella Tóthová spresnila, že autobus na 140. kilometri v smere do Budapešti zbehol do priekopy a prevrátil sa. Z miesta nehody odviezli záchranári šesť zranených do nemocnice v Mosonmagyaróvári a osem do Győru.

Podľa lekárov štyria cestujúci sa zranili ťažšie, nikto z nich však nie je v ohrození života.