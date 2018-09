Pamela vyhodila majstra sveta! Môžu za to nevydarené pytačky?

Už netvoria pár!

Pritom na svetovom šampionáte v Rusku boli najsledovanejšou dvojicou spomedzi všetkých hráčov a ich polovičiek. Herecká hviezda Pamela Andersonová (51) podľa viacerých zdrojov už netvorí pár s francúzskym majstrom sveta Adilom Ramim (32).

Hviezda seriálu Baywatch sa vraj vysťahovala z ich spoločného domu. Dôvody rozchodu sa však rôznia. Jeden zdroj uvádza, že za to môžu nevydarené pytačky. Podľa TMZ hráč Olympique Marseille požiadal Pamelu o ruku, na čo ona povedala nie a rozhodla sa vzťah ukončiť.

Page Six však uvádza celkom iný dôvod. Rami vraj strávil posledné dva týždne so svojimi deťmi – dvojičkami Zaynom a Madim, ktoré má s expriateľkou Sidonie Biémontovou. A vtedy si Pamela uvedomila, že Adil nemá kvôli nej čas na vlastné deti, ktorým by sa mal venovať.