Rozrušený chlapec nastúpil na zlý autobus: To, čo pre neho spravil tínedžer vás doženie k slzám

Príklad by si z neho mali brať aj dospelí! Školáka vychválili za to, že pomohol neznámemu chlapcovi.

Chlapec plakal v autobuse v Liverpoole, v Británii. Keď ho Tom O'Brien (15) našiel, dal mu peniaze a zavolal taxík, aby ho vyzdvihol na ďalšej autobusovej zastávke. 11-ročný chlapec nastúpil na zlý spoj a dostal sa ďaleko od svojho domova. Keď sa Tom dozvedel, že nemá telefón a žiadne peniaze, ukázal úžasnú dobrotu.

Ruth Furlong opísala celú situáciu na Facebooku. Tvrdí, že sa obnovila jej viera v ľudstvo. "Jeho meno je Tom, takže ak ho niekto pozná, dajte vedieť jeho rodičom, aký je úžasný." Na príspevok zareagovala Tomova sestra Katie. "Ahojte všetci, to je môj malý brat. Sme na neho hrdí a je úžasné vedieť, ako pekne sa správa, aj keď nie je práve doma. Škola zavolala mame a dohnalo nás to k slzám. Tom bude túto pozornosť neznášať."

Nie je však jediný, kto sa zachoval veľmi láskavo. Harry Campbell a Dylan Robson potom s chlapcom čakali, kým prišiel taxík a uistili sa, že sa dostal do bezpečia. "Dylan prišiel domov a povedal, že jeden chlapec nastúpil do nesprávneho autobusu a bol veľmi rozrušený. Povedal mi, že Tom mu dal peniaze a že potom spolu zavolali taxík. Som na neho veľmi pyšná. Dúfam, že keby bol v chlapcovej situácii môj syn, tiež by sa našiel niekto, kto mu pomôže," povedala Dylanova mama.

Tým sa však láskavosti nekončili, pretože podľa Daily Mail si taxikár od chlapca nezobral žiadne peniaze. Tom chodí na katolícku školu Holy Family Catholic High School a podľa riaditeľky bol veľmi rád, keď sa dozvedel, že chlapec prišiel domov v poriadku. Taktiež vraj do školy volá množstvo rodičov, aby vedel, že sú na neho hrdí.