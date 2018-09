Lobotka pred duelom s Ukrajinou: Také niečo nezažil už poriadne dlho!

Také niečo nezažil už poriadne dlho!

Smutno za divákmi bude počas úvodného zápasu Slovenska v Lige národov aj záložníkovi Stanislavovi Lobotkovi. Na dnešný súboj s Ukrajinou vo Ľvove sa však aj napriek tomu veľmi teší. Postupový kľúč novovzniknutej súťaže považuje za chaotický, no jedným si je istý – dnes musíme vyhrať

Aký bude pre vás duel s Ukrajinou? Je to náš častý súper...

- Áno, v posledných rokoch sme proti nemu často hrali. Poznáme sa navzájom veľmi dobre. Bude to pre nás aj pre nich veľmi ťažké. Majú tam výborných hráčov, individuality. Bude to dobrý futbal.

Netradičné to bude v tom, že zápas sa hrá bez divákov, zažili ste už niekedy niečo podobné?

- Osobne si nepamätám, kedy som hral naposledy bez divákov. Možno, keď som ešte hrával na Slovensku a hrali sme kdesi na dedine, tak tam diváci neboli. To by mohla byť taká moja minipríprava na dnešok.

Ako vnímate Ligu národov a jej nový formát. Postupový kľúč je celkom chaotický...

- Už som na všetky detaily aj zabudol. S Ukrajinou musíme vyhrať, to jediné viem. (smiech)

Poďme na klubový futbal. Horúčkovite sa hovorilo o vašom prestupe do PSG. Že vraj ste už boli zbalený...

- Prestupové obdobie bolo náročné. Niečo tam bolo, ale nerád by som to rozoberal, keďže som zostal vo Vigu. Je to príjemné počuť, že sa o vás zaujímajú také veľké kluby.

Čo nakoniec rozhodlo o tom, že ste zostali vo Vigu?

- Pravdepodobne to bolo o peniazoch. Nevidím do toho hlbšie, je to zrejme skôr otázka pre nášho majiteľa či športového manažéra. V Celte som spokojný, je to výborný klub. Navyše sme mali skvelý začiatok.

Budúcnosť máte teda spojenú s Celtou, aké sú ďalšie očakávania?

- Určite by sme chceli Európsku ligu, Liga majstrov by bol taký splnený sen. Urobiť skupinovú fázu Európskej ligy je však náš cieľ.