Herec plánuje rozvod s mladou Nataliou, pretože s ním nechce mať sex: Jej dôvod vás však zaskočí

Slávny 87-ročný ruský herec sa rozvádza so svojou 27-ročnou manželkou, pretože s ním odmieta mať sex.

Ivan Krasko, ktorý mal podľa Metro až 140 rolí v sovietskych a ruských filmoch, si zobral Nataliu v septembri v roku 2015. Avšak Ivan povedal, že mu takmer okamžite začala odopierať sex, pretože sa bála, že otehotnie.

Taktiež sa obávala toho, že nebudú mať peniaze na to, aby bábätko vychovali a miesto, kde by zostali. Natalia vyrastala v chudobnej rodine a pre svoje dieťa nechce taký istý osud. "Nechcem sa stať slobodnou matkou. Deti znamenajú zodpovednosť a my nemáme ani svoj vlastný domov."