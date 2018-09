Zvrátené, čo spravila žena len 14-ročnému chlapcovi: Manžel a ich deti pritom spali v tej istej miestnosti

Matka piatich detí zneužila mladého chlapca.

Justice Maryie McKay (22) z Lake Butler na Floride čelí závažnému obvineniu zo znásilnenia. Všetko začalo počas oslavy narodenín na návšteve s rodinou, keď poslala 14-ročnému chlapcovi správu, aby za ňou prišiel do izby, kde spal jej manžel a ich päť detí.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Spočiatku odmietol, no nakoniec za ňou vošiel do izby. Justice to využila a začala ho v izbe bozkávať, vyzliekla ho a mala s ním sex. Na druhý deň mu povedala, že na ich spoločnú noc nemôže zabudnúť a chce s ním byť.

Asi o mesiac neskôr chlapca vyzdvihla na autobusovej zastávke a sľúbila mu odvoz do školy. Namiesto toho ho však priviezla k sebe domov, kde sa s ním znova vyspala. Chlapec mal na tele niekoľko škrabancov a stopy po bozkoch. O niekoľko dní neskôr ho vyzdvihla na benzínovej pumpe a s rovnakým zámerom ho opäť vzala k sebe.

Chlapcova mama si však stopy na tele všimla a okamžite kontaktovala políciu. Ďalej tiež tvrdí, že v čase druhého a tretieho znásilnenia boli v dome všetky Justicine deti, píše Daily Mail.