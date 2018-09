Griezmann vie presne, čo chce: Keď ma zavolá Beckham, nepoviem nie!

Ten chalan vie, čo chce! Francúzska hviezda Atlética Madrid Antoine Griezmann (27) v rozhovore pre L'Équipe prezradil, že by veľmi rád hral v USA.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Týmto výrokom bezpochyby presvedčil aj vedenie Atlética, ktoré o

svoju hviezdu, ktorá vo farbách klubu odohrala 231 zápasov a dala

113 gólov, toto leto tuho bojovala. O čerstvého majstra sveta,

víťaza Európskej ligy UEFA a víťaza európskeho Superpohára javili

záujem top európske kluby. Griezmann všetkým ponukám odolal, no v

spomínanom rozhovore prezradil, kto by mu mal zavolať, aby

povedal áno.

„Keby ma Beckham chcel do svojho klubu, tak by som tam išiel,“

vyhlásil francúzsky útočník a dodal: „Chcel by som v Amerike

zakončiť svoju hráčsku kariéru. Stále som sa ešte nerozhodol, či

mi je sympatickejší klub z Miami alebo ten z Los Angeles. Obe

mestá sú úchvatné.“ Griezmann však jedným dychom dodal, že

nateraz je spokojný s tým, čo žije. S reprezentáciou i klubom,

ktorý je jeho srdcovkou.

Ale s tou Amerikou mu to môže vyjsť... Veď David Beckham sa

podľa papierových predpokladov dostane k tomu, aby si vyberal

hráčov do svojho amerického klubu s názvom Inter Miami CF až

niekedy v roku 2020, keď sa bude môcť prihlásiť do najvyššej

americkej futbalovej súťaže MLS.