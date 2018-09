Fotograf Miroslav Pomajdík vytvára unikátne zábery plies pod hladinou: Vyrazia vám dych

Vychutnáva si pohľad, aký sa hocikomu nenaskytne. Miroslav Pomajdík sa špecializuje na potápanie v tatranských plesách. A nielen to! On svet pod hladinou aj fotí, aby sa oň podelil s ostatnými. Má v pláne vydať unikátnu knihu.

Potápaniu sa Miroslav Pomajdík začal venovať na vysokej škole (1980). „Najskôr to bolo, samozrejme, v bazéne, postupne som sa však dostal aj do prírodných vôd. Ale potápanie napríklad v Ružíne vám neprinesie veľa zážitkov, voda je tam väčšinou úplne kalná a 5 metrov pod hladinou je už skoro tma... Tatry mám blízko, takže som sa začal potápať v plesách. Sú to úplne iné, oveľa krajšie scenérie. Venujem sa tomu už približne 10 rokov,” vysvetľuje potápač a fotograf v jednom.

Doposiaľ sa mu podarilo ponoriť a fotiť pod hladinou približne 40 plies. „V niektorých som bol viackrát, v iných len raz. Fotenie pod hladinou plies však nie je jednoduché. Niekedy šliapete tri hodiny s ťažkým batohom, a keď sa ponoríte, zistíte, že viditeľnosť je nízka, takže z fotenia nie je nič a musíte sa vrátiť znova,” priblížil úskalia fotenia plies Pomajdík, ktorý sa chystá svoje zábery zverejniť v jedinečnej knihe. „Plesá fotí kdekto, ale pod vodou takmer nikto. Preto je to jedinečný, ale aj finančne náročný projekt. Momentálne hľadám sponzorov a podporovateľov. Verím, že na jeseň budúceho roka bude kniha na svete,” uzavrel fotograf.

Vyšné Jamnické pleso Otvoriť galériu Vyšné Jamnické pleso Zdroj: mp

Leží v Jamnickej doline

Nadmorská výška: 1 839 m

Hĺbka: 3,6 m

Rozloha: 0,41ha

Nižné Wahlenbergovo pleso

Nadmorská výška: 2 053 m

Hĺbka: 8 m Rozloha: 2 ha

Zelené pleso

Nadmorská výška: 1 545 m

Hĺbka: 4,5 m Rozloha: 2 ha

