Tragédia cestou z jarmoku: Lukáš († 33) zahynul sto metrov od domu

Babka sa milovaného vnuka už nikdy nedočká! Šofér z povolania Lukáš († 33) išiel z Trnavského jarmoku domov do Oravného, keď narazil do stromu pri ceste. Smrť si ho našla len sto metrov od domu, kde býval so starkou. To, či pred osudnou jazdou pil, ukáže pitva.

Lukáš sa vracal z obľúbeného jarmoku. „Bavil sa s kamarátmi, a keď sa vracal domov, tak sa stala táto tragédia. Zatiaľ nevieme nič bližšie,“ povedal nám so slzami v očiach Lukášov otec Jozef a sťažka pokračoval: „Syn bol dokonca profesionálny šofér. Jazdil v jednej firme a túto cestu veľmi dobre poznal. V Oravnom býval spolu s babkou, tá je z toho úplne mimo,“ vzdychol užialený otec. Rodina stále nemôže uveriť tomu, čo sa stalo. V šoku z Lukášovej smrti sú aj jeho brat a sestra. Tragédia je o to väčšia, že mladý muž bol už takmer doma. „Oravné je taká osada pri Trnave, Lukáš bol veselý chalan. Priateľku momentálne nemal, býval s babkou. Do stromu narazil sto metrov pred domom,“ krútil nechápavo hlavou jeho kamarát a sused. Fotogaléria 5 fotiek v galérii Na mieste zasahovali hasiči, tragédiu prešetruje polícia. „V sobotu pred treťou hodinou v noci 33-ročný vodič osobného auta Mazda 323 Lukáš K. z Trnavy na Bučianskej ceste narazil do stromu. Vážnym zraneniam, ktoré utrpel, na mieste podľahol. Príčiny nehody zisťuje polícia,“ informovala trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová. Lukáš išiel v aute sám. „Hasiči prehľadali okolie nehody, ďalšie osoby už nenašli,“ potvrdil Vojtech Valkovič, krajský riaditeľ hasičov v Trnave.