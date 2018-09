Nitra vydá vlastnú zberateľskú eurobankovku: Bude mať nulovú hodnotu

V Nitre dajú do obehu eurobankovku s nulovou hodnotou. Okrem nuly na nej bude aj nápis Nitra spolu s vyobrazením Nitrianskeho hradu a sochy Corgoňa.

Bankovku bude možné kúpiť počas tohtoročných osláv Svetového dňa cestovného ruchu. Predaj bude spustený 27. septembra o ôsmej hodine v Turistickom informačnom centre Nitra.

Predajná cena bankovky je dve eurá, možný je iba osobný odber v limitovanom počte maximálne desať kusov na osobu. Tento zberateľský fenomén pochádza z Francúzska a dostal sa už aj na Slovensko. Samotný koncept vytvoril v roku 2015 Richard Faille v spolupráci s Národnou bankou Francúzska a s povolením Európskej centrálnej banky. Od roku 2015 sa bleskovo rozšíril do krajín ako je Nemecko, Rakúsko, Španielsko, Portugalsko a mnoho ďalších.

Hlavnou filozofiou projektu je podpora cestovného ruchu a zároveň zachovanie kultúrneho dedičstva krajín Európy. „Na Euro Souvenir bankovkách vyrobených z pravého bankového papiera sú zobrazované najvýznamnejšie kultúrne a historické pamiatky alebo zaujímavé turistické miesta, ktoré môžeme v Európe nájsť. Turisti a zberatelia navštevujú jednotlivé lokality zapojené do tohto konceptu, aby si skompletizovali svoju zbierku nulových eurobankoviek. Zaujímavosťou je aj to, že sa jedná o suvenír, ktorého hodnota časom narastá. Prvé série z roku 2015 a 2016 sa predávajú v cenách od päť do 60 eur,“ informovala Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR).