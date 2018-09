V rozsiahlych colných podvodoch figuruje aj Slovensko: Zaplatíme EÚ vyše 300 miliónov eur!?

Poriadny úlovok! Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) odhalil colné podvody pri dovoze textilu a obuvi z Číny do EÚ za 2,2 miliardy eur. Prípad sa týka aj Slovenska.

Podľa správy z úradu by malo Slovensko doplatiť do rozpočtu Európskej únie chýbajúcich 302 miliónov eur. Peniaze by sme mali platiť iba za tovar, ktorý sa dostal do EÚ cez Slovensko. Vyplýva to z vyšetrovania OLAF, ktoré sa týkalo úmyselného podhodnotenia obuvi a textilu pri preclení medzi rokmi 2013 až 2016. Ako prvý o tom informoval Denník N.

Tovar putoval v kontajneroch na lodiach z Číny najmä do nemeckého Hamburgu. Veľká časť sa do EÚ dostala aj kamiónmi cez slovenské hranice. Pri vstupe vtedy deklarovali niekoľkonásobne nižšiu hodnotu tovarov ako bola reálna hodnota. Na cle takto ušetrili milióny eur. Z vybraného cla odvádza každá členská krajina 75 %, zvyšných 25 % jej zostáva. OLAF teraz Európskej komisii odporučil, aby pýtala peniaze od štátov, ktoré umožnili krátenie cla.

Finančnú správu na Slovensku, pod ktorú patria aj colnice, v tom čase riadil jej súčasný šéf František Imrecze. Jeho viceprezidentkou bola súčasná štátna tajomníčka na ministerstve financií Dana Meager. Úrad Finan- čnej správy teraz odmieta, že by Slovensko muselo zaplatiť vyše 300 miliónov eur za colné podvody. „Okamžite, ako sme identifikovali problémy s preclievaním a podhodnocovaním ázijského tovaru, zorganizovali sme v roku 2014 v Trenčianskych Tepliciach stretnutie krajín V4. Na základe tejto našej iniciatívy bola prijatá Trenčianska deklarácia. V nej sme stanovili minimálne prahové hodnoty rizikových profilov,“ vysvetlila hovorkyňa Finančnej správy Ivana Skokanová.