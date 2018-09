Senzačná víťazka Osaková s krajanom Nišikorim: Hviezdny pár na obzore?

Ospevuje ich celý svet!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Doma v Japonsku sú národnými hrdinami, no finalistka US Open Naomi Osaková (20) a semifinalista Kei Nišikori (28) nechápu, prečo z nich robia pár a hovoria o love story.

Najmä mladučká Naomi je z toho šokovaná. Baví sa na každej správe na sociálnej sieti, ktorá hovorí o tom, ako si spolu s Keiom rozumejú. „Je to smiešne. Veď ja som sa dlho hanbila ho čo i len osloviť. Odhodlala som sa na to až nedávno. Je to jeden z najlepších ľudí, akých som kedy stretla,“ prezradila senzačná víťazka ženskej dvojhry, prvá Japonka v grandslamovom finále a dodala niečo, čo by najradšej hneď odvolala: „Kei je také veľké decko. Najradšej má rôzne videohry.“

Toto do športu nepatrí: Bučiaci diváci dohnali šampiónku k slzám

Dcéra Japonky a Haiťana bola prekvapená, že nielen ona prehovorila o ňom. „Videohry nás spájajú. Ale nikdy sme ich spolu nehrali. Možno v budúcnosti to vyjde, že si zahráme,“ prehovoril Kei o Naomi.