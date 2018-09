Dokonale ho prekvapili: Sneijderovi postavili obývačku uprostred ihriska!

Vraj to kedysi povedal, ale on si to nepamätá!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Hviezdny futbalista Holandska Wesley Sneijder (34) sa dočkal toho, že mu uprostred ihriska postavili rodinnú obývačku so sedačkou a televízorom, na ktorom si on s rodinou a na veľkoplošnej obrazovke aj 40 000 divákov na štadióne Johanna Cruyffa v holandskej metropole pozrel vrcholné momenty svojej kariéry! A Wesley Sneijder veru zažil tých parádnych momentov neúrekom. Zažil ešte tie lepšie časy reprezentácie Krajiny tulipánov, zúčastnil sa EURO 2004, 2008 a 2012 a MS 2006, 2010 a 2014. Hoci mal veľa slávnych predchodcov, ešte dlho mu bude patriť národný rekord v počte štartov v oranžovom drese. Tých za pätnásť rokov odohral 134! Tým posledným bol priateľský zápas Holandska s Peru (2:1). Na klubovej úrovni pôsobí v katarskom tíme Al-Gharafa, kde je spoluhráčom Vladimíra Weissa.