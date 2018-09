Nový bodovací systém KHL: Veľká pomoc pre Slovan a ostatné slabšie tímy!

Pomoc slabším klubom. To bol cieľ vedenia KHL, ktoré tesne pred štartom nového ročníka nadnárodnej súťaže schválilo nový bodovací systém.

Základom zmeny je, že za akékoľvek víťazstvo (v riadnom hracom čase, po predĺžení aj samostatných nájazdoch) sa udeľujú úspešnému tímu dva body. Kto prehrá v nadstavenom čase, pripíše si podobne ako v minulosti bod. V uplynulých sezónach druhej najlepšej ligy na svete sa za víťazstvo po 60 minútach udeľovali 3 body a v nadstavenom čase 2 body, prehra v predĺžení či samostatných nájazdoch sa hodnotila jedným bodom.

Nový systém by mal zmenšiť odstupy v tabuľkách oboch konferencií, keďže v minulosti už pomerne skoro pred koncom základnej časti bolo o väčšine postupujúcich do play off rozhodnuté.

Zmenu si pochvaľuje aj tréner Slovana Bratislava Vladimír Országh, ktorý ju po stretnutí v Jekaterinburgu označil za výhodu pre papierovo slabšie tímy. Práve tam belasí vybojovali svoj prvý bod v aktuálnom ročníku po prehre 2:3 pp, no aj napriek tomu ich pred včerajšími duelmi od lídra Západnej konferencie Jokeritu Helsinki delilo len 5 bodov!