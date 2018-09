Hamšík varuje pred Ukrajinou: Na týchto troch hráčov si musíme dať pozor!

Výsledok aj výkon Ukrajiny v úvode futbalovej Ligy národov vzbudili pred nedeľným stretnutím 1. skupiny B-divízie so Slovenskom pozornosť.

Z celkovo silného mužstva vyčnievajú podľa Mareka Hamšíka tri individuality: krídelníci Jevhen Konopľanka s Andrijom Jarmolenkom a stredopoliar Taras Stepanenko.

Ukrajinci vstúpili do novej reprezentačnej súťaže víťazstvom v Česku 2:1. Potvrdili silu, ktorá je Slovákom vďaka uplynulým vzájomným zápasom dobre známa.

"Zaslúžili si zvíťaziť, ukázali obrovskú kvalitu s loptou, aj po taktickej stránke. Čaká na nás veľmi ťažký duel. Futbal je tímový šport, ale Konopľanka a Jarmolenko sú silní jeden na jedného a Stepanenko drží kostru mužstva," povedal 31-ročný Hamšík, ktorý v prípade nedeľného štartu (15.00 SELČ) vo Ľvove dosiahne 107. vystúpenie v najcennejšom drese a vyrovná rekordéra Miroslava Karhana.

O zložení otváracej jedenástky rozhodne tréner Ján Kozák až po sobotnom predzápasovom tréningu: "Základnú zostavu mám v hlave, ešte však visia nejaké otázniky, pretože nie všetci boli stopercentne v poriadku. Verím, že išlo len o drobné zranenia, ktoré sa dali do poriadku. Bol by som rád, keby sme mohli nastúpiť v zostave, o akej mám predstavu."

Ukrajinský tréner Andrij Ševčenko zložil na svojej tlačovej konferencii kompliment slovenskému tímu: "Veľmi si ho vážime a myslíme si, že to platí aj opačne." Ševčenko sa nemýlil, rovnako Kozák uznáva najbližšieho súpera i celý ukrajinský futbal.

"Hoci sme spolu hrali kvalifikáciu ME 2016, keď bola možnosť hrať prípravný zápas (v novembri 2017, pozn.), zareagoval som kladne. Ukrajinci disponujú veľkým počtom kvalitných hráčov, som zvedavý, čo sa zmenilo za štyri roky. V našej zostave nastúpi možno viac než päť hráčov, ktorí hrali vtedy. Na oboch stranách odišli len starší hráči, Ukrajina trocha omladila mužstvo. Má zaujímavé a dynamické typy, jej hra sa ešte zrýchlila."

"Hráči majú neuveriteľné sebavedomie s loptou, či už individuálne, alebo v kombinácii. Najkvalitnejší sú v krídelných priestoroch, stále to využívajú. Je to veľký národ, vyrastie tu mnoho futbalistov. Šachtar Doneck hrá desať, pätnásť rokov skupinovú fázu Ligy majstrov, ďalší hráči sú v zahraničí. To sa nedá oklamať."

Aj keď sa už Slováci a Ukrajinci nemajú príliš čím prekvapiť, Kozáka oslovil často spomínaný štvrtkový duel v Česku. "Ukrajinci dobre prečítali Čechov, najmä v prvom polčase dominovali s loptou. Hoci rýchlo dostali gól, jednoznačne prevýšili Čechov. Druhý polčas sa trocha vyrovnal, ale celkovo Ukrajina zvíťazila zaslúžene a po dobrom výkone."

Pre Slovákov bude stretnutie v Arene Ľvov premiérou v Lige národov, no zažijú ju bez diváckej kulisy. Ukrajinská futbalová federácia (FFU) si odpyká trest od Európskej futbalovej únie (UEFA). "Škoda, že nie sú diváci, lebo obe mužstvá majú čo ponúknuť. Napriek tomu dúfame, že to bude veľmi kvalitný zápas. Kádre aj spôsoby hry sú stabilizované. My máme našu silu a chceme sa predviesť v čo najlepšom svetle," povedal tréner SR.