Bývalý Trumpov právnik chce odstúpiť od zmluvy s pornoherečkou: Stormy Daniels tak môže prísť o všetky tromfy

Spoločnosť, ktorú založil Michael Cohen, bývalý osobný právnik amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby mohol zaplatiť bývalej pornoherečke Stormy Daniels za diskrétnosť v prípade jej údajného vzťahu s prezidentom, chce odstúpiť od zmluvy o mlčanlivosti.

Tú spoločnosť s herečkou uzavrela v roku 2016 a vyplatila jej 130-tisíc dolárov výmenou za mlčanie, informovala v sobotu agentúra AP.

O zneplatnenie zmluvy so spoločnosťou Essential Consultants, uzavretej krátko americkými prezidentskými voľbami v roku 2016, žiada súdnou cestou aj samotná Stormy Daniels, vlastným menom Stephanie Cliffordová. Dobrovoľné odstúpenie od zmluvy zo strany Essential Consultants však herečka odmieta, pretože by v takomto prípade nemohla donútiť Trumpa k výpovedi.

"Zrušenie zmluvy o zachovaní mlčanlivosti bude mať za následok, že pani Cliffordová - v súlade s kalifornskými zákonmi - vráti spoločnosti Essential Consultants sumu 130-tisíc dolárov, ktorú na jej základe prijala," povedal pre CNN Cohenov právnik Brent Blakely.

Danielsovej právny zástupca Michael Avenatti však povedal, že on a jeho klientka takúto ponuku neprijmú a budú pokračovať vo svojom súdnom spore. Nepristúpia ani na zmier bez možnosti zverejnenia všetkých dôkazov, ktoré majú k dispozícii.

"Nám ide o pravdu. A ide nám o to, aby sa ju dozvedel americký ľud," napísal Avenatti na Twitteri. Naznačil tiež, že Cohen "zavádza a pokúša sa chrániť Donalda Trumpa". Odstúpenie od zmluvy zo strany Essential Consultants by totiž znamenalo, že sudca by celý prípad uzavrel a Cliffordová by sa nemohla domáhať vypočutia Trumpa pod prísahou. Prezident intímny pomer s pornoherečkou popiera.

Právnik Michael Cohen sa koncom augusta priznal k obvineniam z finančných podvodov počas Trumpovej predvolebnej kampane vrátane vyplatenia peňažných súm určených na umlčanie osôb, a vtiahol tým do svojich trestných činov aj prezidenta.

Cohen totiž vyhlásil, že Trump mu nariadil, aby vybavil vyplatenie úplatku za mlčanlivosť pornohviezde Stormy Daniels a tiež bývalej modelke pánskeho erotického časopisu Playboy Karen McDougalovou - mal tak odvrátiť poškodenie povesti prezidentského kandidáta Trumpa. Cohen zároveň uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste.