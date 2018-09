Mamička s malou dcérou zažili hodiny strachu: V osobáku do Trnavy sa z nás stali rukojemníci!

Ako z hororu! Takto nejako by sa dala opísať včerajšia cesta osobným vlakom z Hlavnej stanice v Bratislave do Trnavy. Vlak síce vyrazil načas, no cestujúci zažili už po pár minútach scénku ako z hororu.

Vlak zastal pri Figare a ľudia ostali tri hodiny uväznení vo vozňoch bez toho, aby ich niekto informoval, čo sa vlastne deje.Aj vo vlaku sa dá prežiť peklo! Presvedčili sa o tom cestujúci osobného vlaku 3055 z Bratislavy do Trnavy. Len pár minút po tom, ako vyrazili z Hlavnej stanice v Bratislave, vlak zastal. Dlhý čas pritom nikto z cestujúcich netušil, čo sa udialo a kedy sa vlak pohne. Paniku a beznádej na vlastnej koži pocítila aj architektka Katarína (39), ktorá cestovala so sedemročnou dcérkou. „Nikto zo železníc neprišiel cestujúcich skontrolovať, či sme v poriadku, nikto nám ani po dvoch hodinách v zamknutom vlaku nepovedal, kedy nás pustia. Nakoniec zamkli aj toalety a vypli svetlá. Žiadali sme vodu a informácie, no nič sme nedostali,“ opísala situáciu rozhorčená Katarína. Ako dodala, až po troch hodinách doslova ušli, keď sa niekomu z cestujúcich podarilo otvoriť dvere zamknutého vlaku. „Utekali sme ako rukojemníci po trojhodinovom únose, za ktorý si navyše každý z nás cestujúcich zaplatil,“ dodala. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) objasnila udalosť na svojej webovej stránke až na druhý deň ráno. „Na trati došlo k výpadku prúdu a vlak má iba obmedzené zdroje. Po nejakom čase dochádza k vypnutiu elektriny a uzamknutiu toaliet, tak ako sa to stalo v tomto prípade. Okamžité stiahnutie vlaku z trate nebolo bezpečné, pretože boli na zemi popadané drôty pod napätím niekoľko tisíc voltov. Išlo o veľké riziko, ľudí sme nemohli pustiť von, lebo by mohli prísť o život,“ uviedol hovorca ZSSK Tomáš Kováč. „Sedemnásť vlakov sme odklonili cez stanicu Bratislava- -Nové Mesto a Bratislava - predmestie a pokračovali ďalej. Spoločnosť sa snažila cestujúcim vyjsť v ústrety a napríklad pre medzinárodné vlaky z Košíc do Viedne zabezpečila náhradnú prepravu,“ dodal Kováč. Poruchu železnice odstraňovali až do ranných hodín. Nepríjemnosti postihli aj cestujúcich, ktorí išli skorými rannými vlakmi. „Dnes ráno o 6.11 hod. išiel vlak z Pezinka na Hlavnú stanicu do Bratislavy, no zastavili sme v Rači. Nikto nám nedal vedieť, že máme vystúpiť, až po čase sme sa dovtípili sami,“ napísala nám študentka Petra (17). ZSSK prisľúbila, že túto nepríjemnú situáciu preverí a zároveň odškodní všetkých cestujúcich, ktorí cestovali zastavenými vlakmi. Naštvaný minister dopravy Arpád Érsék, minister dopravy SR Železnice musia byť lepšie pripravené a vedieť sa rýchlo vyrovnať aj s takýmito krízovými nehodami. Podobné situácie, v ktorých sú ľudia rukojemníkmi, sa nesmú opakovať. Aj preto žiadam o ich kompenzáciu, na ktorú majú nárok. Čo robiť pri náhlom zastavení vlaku Tomáš Kováč, hovorca ZSSK: Vždy treba kontaktovať vlakvedúceho, a ak ho neviete nájsť, vo vlaku je tma a všade kritická situácia, môžete volať aj záchranné zložky. V každom prípade vlakvedúci je osobou prvého kontaktu.