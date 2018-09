USA chce uvaliť clá na tovar z Číny: Krajina zareagovala jednoznačne

Americký prezident Donald Trump by mohol už čoskoro uvaliť clá na čínsky tovar, ktorého ročný dovoz do Spojených štátov dosahuje 200 miliárd dolárov.

Trump dnes navyše podľa agentúry Reuters upozornil, že má pripravené aj clo na ďalší čínsky tovar, ktorého ročný dovoz predstavuje 267 miliárd dolárov. Podľa agentúry AFP to znamená, že by novými clami mohli byť zaťažené všetky dovozy z Číny do USA. Trump už v júli upozornil, že je pripravený takýto krok urobiť.

V Spojených štátoch vo štvrtok skončilo obdobie verejných konzultácií ohľadom Trumpovho plánu uvaliť 25-percentné clo na čínsky dovoz v ročnej hodnote 200 miliárd dolárov. Trump dnes podľa agentúry Reuters uviedol, že tieto clá by mohli byť zavedené "veľmi skoro". Upozornil, že jeho postup bude do značnej miery závisieť na Číne. Ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow dnes uviedol, že Trump o plánovaných clách na čínsky dovoz v ročnej hodnote 200 miliárd dolárov rozhodne až potom, čo jeho administratíva posúdi názory získané počas konzultačného obdobia.

Čína už vo štvrtok oznámila, že je pripravená na zavedenie týchto ciel odvetnými opatreniami. "Čína bude musieť prijať potrebné protiopatrenia, ak americká strana bude ignorovať odpor drvivej väčšiny svojich podnikov a prijme nové colné opatrenia," vyhlásil hovorca čínskeho ministerstva obchodu Kao Feng.

Spojené štáty začali obchodnú vojnu s Čínou začiatkom júla zavedením 25-percentného cla na čínsky tovar v objeme 34 miliárd dolárov. Od tej doby sa táto suma zvýšila na 50 miliárd USD. Čína v odvete zaviedla clá v rovnakej výške na rovnaký objem amerických výrobkov. Spojené štáty obviňujú Čínu z krádeže duševného vlastníctva amerických firiem a chcú znížiť svoj vysoký schodok obchodnej bilancie s touto druhou najväčšou ekonomikou sveta.