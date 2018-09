Beňo († 54) by bol na synčeka pyšný: Vlastnosť, ktorú zdedil po otcovi, mu pomohla k prvému úspechu

Rastie z neho herecký talent? Syn politika Róberta Beňa († 54) Nikola (6) v sebe svojho slávneho otca nezaprie a rovnako ako moderátor, aj on zdedil dar reči.

Práve ten sa jeho mama Lenka Kapustová (31) rozhodla zužitkovať, keď syna prihlásila na konkurz do televízie. Malý Nikola oslovil tvorcov seriálu Som mama natoľko, že sa predviedol hneď v jeho prvej časti. Okrem neho si však menšiu úlohu strihla aj samotná Lenka. Kapustová je na výchovu svojho dieťaťa sama po tom, ako Beňo († 54) nečakane zomrel minulý rok v marci na zlyhanie srdca.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Slobodná mamička sa teda musí obracať, ako vie, a je jasné, že pre svojho jediného syna chce len to najlepšie. Najnovšie objavila, že jej poklad má veľký dar slova, a tak sa rozhodla, že skúsia šťastie pred televíznymi kamerami.

„Chcem totiž, aby videl, ako to funguje, učil sa a tak. Už bol viackrát na konkurze, ale nikdy ho neobsadili, až teraz,“ prezradila nám Lenka, ktorá je na Nikolu veľmi hrdá. „Vie to so slovami, tak nech pomaly skúša,“ dodala Kapustová, ktorá si rovnako ako jej syn vyskúšala, aké je to byť herečkou. „Bola som tam s Nikolom, a to, že potrebovali zapojiť mamičky, bola náhoda. Nerátala som s tým,“ uzavrela.

Matka samoživiteľka

Podľa informácií Nového Času sa tmavovláske aj chlapcovi darí dobre, a to napriek tomu, že sú sami dvaja. Milovaný partner a otec im, samozrejme, stále chýba, ale pre slobodnú mamičku je útechou aspoň to, že o syna sa dokáže postarať.

Lenka totiž pracuje v ubytovni Žabí majer - Žabka, ktorá bola Beňovou srdcovkou. Po jeho smrti sa však nehnuteľnosť ocitla v dražbe, keďže politik po sebe zanechal obrovské dlhy v sume okolo 800-tisíc eur. Nový majiteľ si budovu vydražil za 1 016 000 eur a Kapustovú si nechal v zamestnaní ako prevádzkarku.