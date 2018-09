Exotická kráska v šou Tvoja tvár znie povedome: Chytá Alagič hviezdne maniere?!

Stúpla jej sláva do hlavy? Jasmina Alagič (29) sa v šoubiznise pohybuje už štyri roky, no jej hviezda naplno zažiarila, keď nedávno moderovala známu spevácku šou. Hneď nato prišiel vzťah s Patrikom Rytmusom Vrbovským (41), ktorý ju vystrelil ešte vyššie.

Nie je preto prekvapením, že Záhorská Bystrica po exotickej kráske siahla znova a ona sa stala jednou z hviezd relácie Tvoja tvár znie povedome. Podľa informácií Nového Času sa však zdá, že Jasmina má v Markíze na ružiach ustlané a kompetentným neprekáža ani to, že kašle na svoje povinnosti. Jasminina hviezda v Markíze vzrástla doslova zo dňa na deň, keď sa predstavila ako jedna z moderátorov speváckej šou a neskôr si svoje miesto na výslní poistila aj vzťahom s Rytmusom.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Vedenie modro-žltej televízie neváhalo a krásku s balkánskymi koreňmi pozvalo aj do ďalšieho veľkého projektu Tvoja tvár znie povedome. Jasmina naň kývla, a to napriek tomu, že ona aj raper svorne tvrdia, že moderátorka po veľkolepej kariére netúži. Vychádzajúca hviezdička však už začala vystrkovať rožky.

„Mala mať tréning a všetci na ňu čakali. Keď jej zavolali, kde je, povedala im, že na to zabudla, odcestovala a už nepríde,“ opísal nepríjemnú situáciu s moderátorkou človek zo šou. Zdá sa však, že Alagič si zo svojho prešľapu nič nerobí a ďalej si žije sladký život plný instagramových snímok s novou láskou.Jasmina sa však bráni.

„Nikdy sa nestalo, že by na mňa musel niekde štáb čakať. Stáva sa mi, že často meškám, ale takto to vôbec nie je. Beriem svoje povinnosti veľmi vážne,“ hovorí Jasmina, ktorá sa v najbližšom kole predstaví ako americká ikona Missy Elliott. „Myslím si, že som to zvládla celkom dobre a uvidíme, aká bude Paťova reakcia, keď si to v nedeľu večer pozrie,“ povedala moderátorka.

Namastí si vrecká

Všetko teda nasvedčuje tomu, že Jasmine leží na srdci najmä hodnotenie, ktoré dostane od svojho partnera, pričom by mala dbať skôr na to, aby dodržiavala harmonogram šou. „Keďže má Jasmina popri šou aj veľa iných povinností, snažíme sa jej vychádzať maximálne v ústrety,“ vysvetlila PR manažérka Markízy Lenka Horáková.

Podľa našich informácií by mala Alagič za svoje účinkovanie zhrabnúť mastný balík peňazí. Napriek tomu, že doteraz svoje kvality pred zrakmi divákov nepredviedla, za jedno vystúpenie by mala dostať od 2 500 do 3 000 eur. Za desať častí by si svoje bankové konto mohla obohatiť až o 30 000 eur.