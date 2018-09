Robo a Anička Jakabovci plánujú exotickú svadobnú cestu: Herec prezradil, či by chcel založiť rodinu

Svadobná cesta, ako sa patrí! Herec Róbert Jakab (42) si uplynulý víkend vzal za manželku svoju dlhoročnú priateľku a kolegyňu z brandže Aničku Rakovskú (25) na tajnej veselici pod holým nebom v čarovnej Banskej Štiavnici.

Hoci už majú svoj najkrajší deň v živote za sebou, sladké medové týždne na nich ešte len čakajú. Romantiku si navyše párik plánuje užiť tisícky kilometrov od domova. Jakab si krásnu novomanželku Aničku nevie vynachváliť a obaja sa netaja smelými spoločnými plánmi. Medzi tie najbližšie patrí aj svadobná cesta, ktorú síce už dlhšie plánujú, no pre povinnosti ju musia stále odkladať.

„Chystáme sa, len ešte nevieme, kedy presne. Musíme to skĺbiť s prácou,“ povedal Novému Času Robo s tým, že destinácia by mala byť zaujímavá. „Závisí to od obdobia, v ktorom pôjdeme. Keď v zime, tak určite do nejakej teplej krajiny, ako napríklad Južná Amerika,“ prezradil nám herec, ktorý svoje áno povedal o šestnásť rokov mladšej Aničke minulú sobotu.

Svadobný žúr Jakabovcov v prostredí čarovnej Banskej Štiavnice trval až do skorých ranných hodín.doplnil, čo sa týka tajnej veselice, Jakab, ktorý galantne vyzdvihol aj svoju polovičku. „Cítim sa fantasticky, pretože mám najlepšiu ženu na svete,“ dodal šťastný ženáč, ktorý sa nikdy netajil tým, že by privítal aj cupitanie detských nožičiek: „Áno, chcel by som si s Aničkou založiť rodinu.“