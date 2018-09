Ministrovi životného prostredia sa podaril poriadny prešlap: Sólymos v priznaní zatajil podiel vo firme

Podaril sa mu slušný prešľap. Minister životného prostredia László Sólymos (49) sa okrem politiky venuje aj výnosnému biznisu. Je spolumajiteľom firmy Slomik, ktorá sa zaoberá distribúciou známej športovej značky.

Nový Čas zistil, že v majetkovom priznaní, ktoré musia politici podať, túto svoju aktivitu neuviedol. Ako je to možné? Sólymos patrí k jedným z najbohatších verejných činiteľov na Slovensku. Zatiaľ čo minulý rok vyhral rebríček najmajetnejších politikov, tento rok sa musel uspokojiť len s miestom najsolventnejšieho člena vlády.

V majetkovom priznaní totiž uvádza príjem za minulý rok vo výške 220 000 €. Podľa zákona však musí priznať aj firmu, v ktorej je spoločníkom, a to vôbec neurobil. Spoločnosť Slomik, ktorej tržby dosiahli v minulom roku 13,5 milióna eur a zisk činil 830-tisíc eur, v majetkovom priznaní totiž nefiguruje.

„Minister Sólyos má všeobecný prehľad o dianí vo firme, v ktorej je spoločníkom prostredníctvom jemu blízkej poverenej osoby. Vyplácanie podielov zo zisku prebieha v súlade so zákonom a deje sa v čase, keď má firma splnené všetky záväzky, je v pluse a odsúhlasí sa to na valnom zhromaždení. Minister všetky zisky z činnosti firmy uvádza každoročne vo svojom majetkovom priznaní,“ vysvetľoval Michal Lukáč z odboru komunikácie ministerstva. Zákon pritom prikazuje mať uvedené podielnictvo vo firme v majetkovom priznaní nad určitú sumu a robia tak aj ostatní ministri či poslanci.

Rezort v tomto prípade priznáva pochybenie. „Z majetkového priznania vyplýva, že László Sólymos nezatajil vyplatenie podielu zo zisku. To znamená, že ani nezatajuje svoje podielnictvo vo firme. Ak teda v majetkovom priznaní tento údaj chýba, môže ísť o administratívnu chybičku, ktorá sa stala nedopatrením a údaj bude doplnený,“ dodal Lukáč. Zaujímavé však je, že podiel neuviedol Sólymos ani vlani, pričom vo firme figuruje už od roku 2014.

Takáto „chybička“ však môže vyjsť ministra poriadne draho. Predseda parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Vladimír Sloboda z SaS uznal, že ide o problém a budú sa ním zaoberať. „Zaradím to priamo do programu na ďalšiu schôdzu. Preverovali sme to, lebo nie je to definované tak, že by tam mali dávať všetky firmy, v ktorých majú majetkové podiely, ale iba tie, ktorých hodnota je 35-násobok minimálnej mzdy. U pána Sólymosa to tak je,“ odôvodnil Sloboda. Ministrovi hrozí pokuta vo výške troch mesačných platov za neúplné majetkové priznanie, čo je vyše 8 000 €.

Boháč Sólymos