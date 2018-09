Nečakané spojenie v prezidentských voľbách: Prečo odvolaný arcibiskup Bezák podporuje liberálku Čaputovú?

Katolícka cirkev ho spomedzi seba vystrnadila a stal sa učiteľom. Emeritný arcibiskup Róbert Bezák (58) už roky tvrdí, že je prichystaný pomôcť aj slušným ľuďom v politike.

Sám priamy vstup do politického boja odmieta. Najnovšie sa rozhodol stáť po boku liberálnej kandidátky na prezidentku Zuzany Čaputovej (45). Prezidentský súboj sa ešte len rozbieha a čaká sa na uchádzačov spomedzi vládnych strán. S kampaňou do budúcoročných volieb už začala právnička Zuzana Čaputová, ktorá je zároveň podpredsedníčkou liberálnej strany Progresívneho Slovenska (PS). Na svoju stranu teraz získala Bezáka.

„Pozerať sa okolo seba, ako sa vyvíja svet a byť z toho znechutený, je málo. Chcel by som pomôcť Slovensku. Myslím si, že jedna z troch ústavných funkcií na Slovensku by mohla byť zastúpená ženou. A to takou, ktorá v živote dokázala, že spravodlivosť, pravda a ochota stáť pri ľuďoch jej nie sú cudzie,“ vysvetlil svoj postoj Bezák.

PS má v programe napríklad čiastočnú dekriminalizáciu drog či registrované partnerstvá. Bezák tvrdí, že je nutné hľadať prienik medzi konzervativizmom a liberálnymi hodnotami.

„Možnože chceme definovať niektoré veci, ktoré už potichu fungujú. Neviem, do akej miery je Slovensko konzervatívne, my tu už žijeme všetko. Možno ten boj treba posunúť ďalej a hľadať spôsob, ako budú ľudia dôstojne a právne určení. Som z katolíckeho prostredia a už v ňom nemôžem existovať, tak aj to je otázka, aký rešpekt a spravodlivosť ponúka katolicizmus pre ľudí,“ dodal Bezák.

Čaputová si jeho podporu váži. „Bol veľakrát skúšaný, čelil klamstvám, opovrhnutiu a samote, no napriek tomu zostal rovným človekom. Sú hodnoty, ktoré sú zlučiteľné - som veriaci človek a napriek tomu rešpektujem práva jednotlivca,“ myslí si Čaputová.