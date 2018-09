Testujú psychiku Slovákov? Ďalšia nenormálnosť po dánskom fiasku!

Vskutku neobyčajný štart reprezentácie!

Úvodný zápas slovenských futbalistov v Lige národov s Ukrajinou (nedeľa 9. septembra, 15.00 hod., Ľvov, PP RTVS 1) bude predovšetkým testom psychickej odolnosti zverencov trénera Jána Kozáka. Po dánskom fiasku čaká teraz našich hráčov ďalšia bizarnosť - zápas bez divákov.

Príprava s dánskymi polo-amatérmi je už našťastie minulosťou. V stredu v Trnave vyhral náš výber nad narýchlo pozliepaným súperom z nižších líg povinne 3:0.

Tréner Kozák má teraz v hlave už iba úvodné vystúpenie v novej Lige národov. V nedeľu 9. septembra o 15.00 SELČ sa slovenskí reprezentanti predstavia v ukrajinskom Ľvove proti domácemu výberu v prvom zápase B-divízie Ligy národov. V hre je možnosť kvalifikovať sa priamo na majstrovstvá Európy 2020.

„Už sa viac nechcem vracať k zápasu s Dánskom. Ukrajina je iné mužstvo, má inú kvalitu. Aj my budeme hrať inak. Futbal bez divákov však bude určite zvláštny. Keď sme tam hrali v príprave, bola tam skvelá atmosféra. Sám som zvedavý, ako sa s tým popasujeme my aj domáci. Bude to nepríjemný a silný súper, ale verím, že ho zvládneme a získame tri body,“ povedal pred samotným zápasom Kozák.

„Situácia s Dánskom bolo to najbizarnejšie, čo som kedy v kariére zažil. Neboli to žiadni drevorubači, ale zápas nám nič nedal. V ostrom zápase Ligy národov už pôjde o veľa. Mrzí ma, že sa bude hrať bez divákov,“ neskrýval sklamanie útočník Albert Rusnák.

Zaujímavé je, že ukrajinskú futbalovú federáciu potrestala Disciplinárna komisia UEFA dištancom na jeden zápas za zatvorenými dverami ešte v novembri 2015. Ukrajinskí fanúšikovia sa totiž v poslednom domácom zápase kvalifikácie na EURO 2016 v Kyjeve so Španielskom dopustili rasistických prejavov. Problémom boli hlavne keltské kríže na ich transparentoch. Keďže Ukrajinci odvtedy nenastúpili na žiadny zápas, trest si odpykajú práve v súboji so Slovenskom. Fanúšikovia slovenských Sokolov tak, bohužiaľ, doplatia na tri roky starú záležitosť.