Štatistiky hovoria jasne: Vyhrá US Open americká alebo japonská Serena?

Všetky štatistiky hovoria pre Serenu Williamsovú (36), iba jedna nie!

Znie to neuveriteľne, ale vzájomná bilancia finalistiek ženskej dvojhry na US Open 2018 hovorí pre 20-ročnú senzáciu Naomi Osakovú, ktorá má prezývku japonská Serena.

Pod väčším tlakom je americká Serena, ktorá sa po minuloročnom septembrovom pôrode márne snaží získať grandslamový titul ako mama. Nevyšlo jej to na Rolands Garros a ani vo Wimbledone... Ak by ho získala, bol by v jej poradí 24., čím by sa vyrovnala Austrálčanke Courtovej v počte výhier z turnajov tzv. Veľkej štvorky.

Kým v prípade Williamsky sa najčastejšie spomína prívlastok najstaršia, v prípade Japonky Osakovej to je pravý opak. Je o 16 rokov mladšia ako jej súperka a postupom do svojho prvého grandslamového finále sa stala zároveň najmladšou finalistkou US Open od roku 2009, keď mala Dánka Wozniacka 19 rokov. „Už ako malé dieťa som snívala, že vo finále grandslamu nastúpim proti Serene. Bude na tom určite oveľa lepšie ako v Miami, kde som ju zdolala,“ povedala sympatická, ale vraj veľmi hanblivá Japonka.

Bilancia

S. Williamsová - N. Osaková 0:1

Marec 2018: Miami: 3:6, 2:6