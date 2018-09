Slovan prvýkrát na domácom ľade: Sersen verí vo víťazstvo

Domáca premiéra.

Hokejisti Slovana Bratislava v novej sezóne KHL ju absolvujú v nedeľu o 17.00 hod. proti Lokomotivu Jaroslavľ. Kapitán Michal Sersen (32) verí, že mužstvo správne naštartoval bod získaný na ľade Jekaterinburgu (2:3 pp).

Po prehrách v Magnitogorsku a Čeľjabinsku belasí zmazali nulu v kolónke získaných bodov vo štvrtok v Jekaterinburgu. S miestnym Avtomobilistom prehrali 2:3, pričom tretí gól inkasovali sekundu pred záverom predĺženia.

Hráčov Slovana to mrzelo, no dobrý výkon ich povzbudil pred zajtrajšou domácou premiérou. „Treba na to nadviazať a pevne verím, že doma sa to pretaví na prvé víťazstvo,“ uviedol pred stretnutím proti Jaroslavľu pre klubovú stránku obranca Michal Sersen. Aj on vyzdvihol hru Slovana v Jekaterinburgu. „Bol to dobrý zápas, hralo sa v rýchlom tempe. Podarilo sa nám dvakrát vyrovnať a je škoda, že sme nešli do nájazdov. Je to však dobrý impulz do domácich zápasov. Predvedená hra nebola zlá, už predtým sme mali vydarené pasáže, ale teraz to bolo vyrovnanejšie počas celých 60 minút,“ doplnil Sersen.