Policajné zábery Pánikovho zatknutia inak: VŠETKO, čo ste ešte nevideli!

Nepríjemné spomienky.

Slovenskému hokejovému útočníkovi Richardovi Pánikovi (27) a aj jeho fanúšikom sa vynorili po tom, ako americké médiá zverejnili zábery z jeho aprílového zatýkania v Arizone. Zaznamenala ich kamera umiestnená na tele policajta.

Incident sa odohral 8. apríla 2018 v meste Scottsdale. Odchovanec Martina zapíjal záver základnej časti NHL, keďže jeho klub Arizona Coyotes nepostúpil do bojov o Stanleyho pohár. V podstate išlo o banalitu a nič vážne sa nestalo, no keďže manažér podniku Bevvy John Turro privolal políciu a o prípade informovali miestne médiá, Pánik si urobil poriadnu hanbu pred celým hokejovým svetom. „Muž oblečený v modrých krátkych nohaviciach a šľapkách, javiaci známky opitosti, po zákaze vstupu do podniku sa snažil pretlačiť cez ochranku. Vraj sa chce rozprávať s barmankou. Odmietol odísť a stál pri dverách,“ uviedli do zápisnice privolaní policajti.

Od prípadu už uplynulo päť mesiacov a zámorské médiá zverejnili kompletný videozáznam z baru, zo zatýkania i z prevozu na policajnú stanicu. Vyplýva z neho, že hokejista nemal pojem o aktuálnom čase. „Boli sme s partiou, začali sme o druhej poobede, teraz sú tri v noci,“ povedal okrem iného Pánik a zdôraznil, že pozná svoje práva. Na to mu policajt odvetil: „Môžeš poznať, no ja som tu ten, kto presadzuje zákon. Navyše je iba deväť hodín večer.“ Pánika upozornili, že ak neposlúchne, skončí za mrežami. O chvíľku mu nasadili putá, pričom Pánik zdôrazňoval, že je hráčom miestnych Coyotes. Odviezli ho na policajnú stanicu, kde strávil štyri hodiny. Tvrdil, že dôvodom je len to, že policajt je priateľom s manažérom podniku. Keď mu však odvetil, že sa vôbec nepoznajú, Pánik sa mu ihneď ospravedlnil. Prípad by mal mať ešte súdnu dohru.