Najťažšie chvíle pre olympijskú víťazku: Je to na ho**o, inak sa to nedá povedať!

Dvojnásobná olympijská víťazka a jedenásťnásobná majsterka sveta v dráhovej cyklistike Nemka Kristina Vogelová (27) zostala po júnovej nehode na tréningu ochrnutá.

Dvadsaťsedemročná pretekárka utrpela vážne zranenie chrbtice, keď sa v plnej rýchlosti na betónovom velodrome v Cottbuse zrazila s mladým holandským jazdcom.

"Je to na hovno, to sa inak nedá povedať. Nezáleží na tom, ako to zaobalíte. Už sa skrátka neprebehnem," uviedla Vogelová v rozhovore pre magazín Der Spiegel, v ktorom sa prvýkrát vyjadrila k svojmu zdravotnému stavu.

Na konci júna sa podrobila v berlínskej nemocnici niekoľkým operáciám, teraz si musí zvykať na život na vozíku. "Čo mi ostáva. Mám za to, že čím rýchlejšie sa človek s novou situáciou zžije, tým lepšie," povedala Vogelová. Na verejnosti sa prvýkrát po nehode ukáže v stredu v Berlíne, kde bude mať tlačovú konferenciu.

Rodáčka z Kirgizska je s 11 titulmi najúspešnejšou ženou v histórii svetových šampionátov v dráhovej cyklistike. Na olympijských hrách získala v Londýne zlato v tímovom šprinte, v Riu de Janeiro triumfovala v individuálnom šprinte a brala bronz v tímovom šprinte.

Pre Vogelová to nebol prvý vážny úraz na bicykli. V roku 2009 ju pri tréningu na ceste zrazil mikrobus a dva dni bola v kóme. Po jej nehode v Cottbuse usporiadal jej klub Erdgas-Team z Chemnitzi zbierku, v ktorej sa doteraz vybralo približne 120 tisíc eur. Maximálnu podporu Vogelovej prisľúbil aj šéf nemeckej cyklistiky Rudolf Scharping.