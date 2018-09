Po amatéroch z Dánska prichádza ťažšia skúška na Ukrajine: Nastúpia Slováci takto?

Futbalisti Slovenska vstúpia do neprebádanej Ligy národov na pôde starého známeho súpera.

V nedeľnom stretnutí trojčlennej 1. skupiny B-divízie novej súťaže európskych reprezentácií sa o 15.00 SELČ predstavia v Arene Ľvov proti domácej Ukrajine, ktorá už má prvú skúsenosť v LN.

Zverenci Andrija Ševčenka triumfovali vo štvrtok na ihrisku Česka 2:1, keď sa presadili v nadstavenom čase oboch dejstiev a otočili stav. "Hrali sme dobre a nie je náhoda, že sme zvíťazili," zdôraznil Ševčenko podľa serveru idnes.cz. Bývalý útočník je na reprezentačnej lavičke od roku 2016 a Ukrajinu viedol aj v uplynulom vzájomnom meraní síl, v ktorom v novembri 2017 takisto vo Ľvove zdolala Slovensko 2:1. Rovnako ako proti Česku zvrátila nepriaznivý vývoj, na vedúci zásah Lukáša Štetinu odpovedali Andrij Jarmolenko a Jevhen Konopľanka. Na úvod kvalifikácie majstrovstiev Európy 2016 uspeli Slováci v Kyjeve 1:0 gólom Róberta Maka, v odvete v Žiline sa zrodila bezgólová remíza.

"Bude to veľmi náročný zápas, možno aj najdôležitejší, pretože vstúpiť do Ligy národov troma bodmi by bolo fantastické. Ukrajina je z iného cesta, minule sme tam prehrali. Samozrejme, tešíme sa na súťažný duel a urobíme maximum pre tri body," povedal útočník Adam Nemec. Kým Ukrajinci absolvovali súťažný súboj aj na úvod septembrového asociačného termínu, zverenci Jána Kozáka nemali v stredu k dispozícii adekvátnu previerku. Do Ligy národov vhupnú rovno po stretnutí s hráčmi z nižších dánskych líg.

"Z fyzického a kondičného hľadiska nám to mohlo niečo dať, predsa v zápase sa nabeháme ináč ako v na tréningu. To je jediné pozitívum. Treba na to zabudnúť, Ukrajina bude iný súper. Aj keď bez divákov, stále to bude ostrý zápas LN, v ktorom pôjde o veľa. Musíme sa nastaviť v hlavách aj fyzicky, že to bude o inom," povedal stredopoliar Albert Rusnák.

Disciplinárna komisia Európskej futbalovej únie (UEFA) potrestala Ukrajinskú futbalovú federáciu (FFU) jedným predstavením za zatvorenými dverami ešte v novembri 2015. Ukrajinskí fanúšikovia sa v poslednom domácom zápase kvalifikácie EURO 2016 v Kyjeve so Španielskom dopustili rasistických prejavov. Ukrajinci odvtedy nenastúpili doma na žiaden duel, ktorý organizovala UEFA (hrali kvalifikáciu MS 2018, tú organizovala Medzinárodná futbalová federácia, pozn.), trest si odpykajú až v prvom domácom zápase Ligy národov práve proti Slovákom. "Bez divákov som hral raz v živote. Nie je to veľmi príjemné, ale UEFA asi vie, čo robí," poznamenal Nemec.



V LN hrá 55 národných mužstiev v troj, resp. štvorčlenných skupinách, rozdelených do štyroch divízií (A - D). Hrať sa bude do novembra. Víťazi skupín (B - D) postúpia o úroveň vyššie, poslední v skupinách okrem "D" spadnú o divíziu nižšie. Pre Slovensko, Ukrajinu či Česko ako členov "béčka" je to šanca prebojovať sa medzi elitné výbery. Zo súťaže vzídu aj štyria účastníci ME 2020 (jeden z každej divízie).

"Už sme hlavami vo Ľvove, všetci sa koncentrujeme na Ukrajinu. Bude to nepríjemný a silný súper, hrali sme spolu. Verím, že to zvládneme víťazne," dodal stredopoliar Ján Greguš.

Meranie síl povedú rozhodcovia z Grécka na čele s hlavným arbitrom Tasosom Sidiropoulosom. Priamy prenos odvysiela Jednotka RTVS.

1. skupina B-divízie LN:

Ukrajina - Slovensko /nedeľa 9. septembra, 15.00 SELČ, Arena Ľvov/

rozhodcovia: Sidiropoulos - Kostaras, Dimitriadis (všetci Gréc.).

Pravdepodobné zostavy:

Slovensko: Dúbravka - Hubočan, Škrtel, Škriniar, Kucka - Rusnák, Hamšík, Weiss, Lobotka - Nemec, Mak.

Ukrajina: Pjatov - Karavajev, Rakickij, Kryvcov, Matvijenko - Jarmolenko, Malinovskij, Stepanenko, Konopljanka - Jaremčuk, Marlos.