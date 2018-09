Známe páry o začiatku svojich dlhoročných manželstiev: Aká bola svadba Jozefa Banáša?

Na teň deň sa nezabúda ani po dlhých rokoch! Práve svadbou sa oficiálne začína spoločná púť životom pre oboch. Ako na svoj veľký deň spomínajú známe manželské páry?

Jozef (69) Banáš a Mária (65): Plač z účesu

46 rokov manželmi

Otvoriť galériu Spisovateľ Jozef Banáš. Zdroj: ik

Manželia Banášovci sa zoznámili počas prázdnin na Spišskom hrade v auguste 1969. „Mala som šestnásť a pol a manžel dvadsať rokov, boli sme na brigáde vysokoškolákov a na hrade sme pomáhali archeológom. Bola to jedna z posledných slobodných brigád, kam prišli pomáhať študenti z celej Európy. Boli z Belgicka, Anglicka, Francúzska... Keďže som na ŠUP-ke študovala keramiku a chcela som si cvičiť angličtinu, prihlásila som sa, Jozef zasa robil vedúceho tábora a padli sme si do oka,“ spomína pani Banášová.

„Po prázdninách som prišla do Bratislavy a začali sme spolu chodiť. Naraz sme skončili školu, manžel vysokú, ja strednú a v júli 1972 sme sa vzali.“ Svadba bola v Prešove u nevesty, ktorá mala vtedy 19 rokov a ženích 23. „Na východniarov to bola len stredná a veľmi pokojná svadba. Prvý raz v živote som bola vtedy u kaderníčky, keď som sa od nej vrátila, tak som sa dve hodiny s plačom rozčesávala,“ smeje sa dnes pri spomienke. „A navyše na miestnom národnom výbore, kde nás oddávali, napísali manželovi do občianskeho preukazu v kolónke zmena stavu - vydatá!“