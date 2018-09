Aneta Parišková o zásnubách s priateľom Miroslavom: Romantiku vystriedal plač

Nový život s novým mužom! Jojkárska moderátorka znova žiari spokojnosťou.

Po životných turbulenciách a dvoch stroskotaných manželstvách našla oporu v odborníkovi na informačné technológie Miroslavovi Polakovičovi. Po nečakaných zásnubách chcú svoj vzťah spečatiť aj oficiálne. Viac o tom Aneta prezradila pre Nový Čas Nedeľa.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Na prste máte diamantový prsteň. Keď vás vo februári váš partner Miroslav požiadal o ruku, boli ste prekvapená?

Áno, prekvapilo ma to, ale nie preto, že by sme sa predtým o svadbe nerozprávali. Len som to určite nečakala v ten deň.

Prečo?

Bola nedeľa večer, nebol ani Valentín a obaja sme boli unavení. Vrátila som sa domov z východného Slovenska, kde som moderovala ples, Mirko zasa zo služobnej cesty v Amsterdame. Ešte neskoro večer šiel na nákup do potravín. Čakala som ho doma v teplákoch. Keď sa vrátil, pomáhala som mu vybaľovať nákup a zrazu som v taške našla dreváky. Boli to svadobné dreváky, ktoré sme už dávnejšie spolu obdivovali v Amsterdame.

Naznačil vám už vtedy niečo?

Žartoval, že jedného dňa by sme sa v takých mohli zobrať. Boli pekné, krásne vyrezávané, ale bežne ich nepredávali. Mirko zistil, že ich robia iba presne na mieru, aj to len niektorí výrobcovia, pretože je to veľmi náročná ručná práca. Ale napokon ich zohnal.

A potom prišiel romantický okamih?

Áno. Chcel, aby som si ich vyskúšala. Do jedného dreváka sa mi noha nezmestila, pretože tam bola škatuľka s prsteňom. Potom ma romanticky požiadal o ruku, dal mi kyticu a išli sme si dať slávnostný prípitok. Ale vypiť sme ho už nestihli, keďže sa ozval detský plač. Do romantickej chvíle nám vstúpil náš šesťročný Gabinko, ktorý sa v postieľke povracal. Takže na záver zásnubného aktu sme s Mirkom čistili a utišovali Gabka a prali ovracané periny... (smiech)