V nováčikovských kempoch sa predstaví tucet Slovákov : V drese obhajcu Stanleyho pohára Fehérváry

V nadchádzajúcich nováčikovských kempoch klubov zámorskej NHL by sa mohlo objaviť až tucet slovenských hokejistov.

V rámci kempov sa uskutočnia viaceré nováčikovské turnaje, na nich dostávajú zväčša šancu hráči, ktorí majú zo zámorskej profiligy minimálnu, respektíve žiadnu skúsenosť.

Na tradičnom nováčikovskom turnaji v Traverse City sa ukážu aj mladíci z Detroitu Red Wings a v ich bránke by mohol dostať šancu Slovák Patrik Rybár, ktorý podpísal zmluvu s "červenými krídlami" v máji. V drese Chicaga Blackhawks by sa mal predstaviť útočník Radovan Bondra. Na podujatí 2018 Vegas Rookie Face-off (8. - 11. septembra) by mali štartovať až traja slovenskí hokejisti, Martin Bodák za domáci tím Vegas Golden Knights, ďalší obranca Michal Ivan za Los Angeles Kings a brankár Roman Durný za Anaheim Ducks.

Turnaj 2018 NHL Prospects Showcase na Floride bude aj za účasti Tampy Bay Lightning, v ktorej drese sa bude snažiť zaujať trénerov zadák Erik Černák. Obhajca titulu Washington Capitals nasadí do turnaja takisto svoj výber zostavený z nádejných mladíkov, medzi nimi nebude chýbať slovenský bek Martin Fehérváry. Útočník Marek Valach by sa mal v drese Bostonu Bruins predstaviť na nováčikovskom turnaji 2018 Prospects Challenge, stretnúť by sa na ňom mohol aj s krajanom Mariánom Studeničom (New Jersey Devils). Na podujatí NHL Rookie Showdown 2018 sa zúčastní Ottawa Senators s obrancom Christiánom Jarošom.

Klub Calgary Flames nebude účinkovať na žiadnom prípravnom turnaji, v rámci nováčikovského kempu, ale odohrá prípravný zápas s rivalom Edmontonom Oilers (9. septembra), pričom za "plamene" nastúpia aj útočníci Adam Ružička a Miloš Roman.

Na nováčikovských turnajoch sa podľa pravidiel nemôžu zúčastniť hráči, ktorých čaká sezóna v univerzitnej NCCA. Z tohto dôvodu budú na nich chýbať niekoľkí mladí Slováci draftovaní klubmi NHL - Adam Húska (NY Rangers), Dávid Hrenák (Los Angeles Kings), Matej Tomek (Philadelphia Flyers) či Martin Pospíšil (Calgary Flames). Mladí hokejisti, ktorí upútajú svojím hokejovým umením v nováčikovských kempoch, môžu dostať pozvánku do hlavných predsezónnych kempov. Tie štartujú v zámorí budúci týždeň už za účasti najväčších profiligových hviezd.



Slováci v nováčikovských kempoch NHL:

Anaheim Ducks - Roman Durný (b)

Boston Bruins - Marek Valach (ú)

Calgary Flames - Adam Ružička (ú), Miloš Roman (ú)

Detroit Red Wings - Patrik Rybár (b)

Chicago Blackhawks - Radovan Bondra (ú)

Los Angeles Kings - Michal Ivan (o)

New Jersey Devils - Marián Studenič (ú)

Ottawa Senators - Christián Jaroš (o)

Tampa Bay Lightning - Erik Černák (o)

Vegas Golden Knights - Martin Bodák (o)

Washington Capitals - Martin Fehérváry (o)