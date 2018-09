Ako odhalíte, keď vás niekto nemá rád? TOP signály, podľa ktorých to rýchlo zistíte

Experti tvrdia, že už aj poloha nôh môže prezradiť veľa.

Neverbálna komunikácia môže často prezradiť viac než slová. Ak si o nejakom človeku myslíte, že ste mu nepadli do oka, môžete sledovať reč jeho tela. Ide o znamenia, ktoré samotný človek nemôže ovládať a dáva nimi najavo to, čo sa mu či nepáči.

Joe Navarro je bývalý agent FBI a teraz je odborníkom na reč tela a autor slovníka o reči tela. Podľa neho sa sympatie prejavia už pri očnom kontakte a dochádza k tomu podvedome, teda bez toho, aby si to ľudia sami uvedomovali. "Naše zreničky sa zužujú, keď vidíme veci, ktoré sa nám nepáčia a rozšíria sa, keď vidíme niekoho, kto je v našich očiach krásny. Nemáme nad tým žiadnu kontrolu, robia to aj bábätká," hovorí Joe.

Z našich pocitov nás však neusvedčia len oči. Sú to aj nohy, na základe ktorých môžeme zistiť, aké sympatie k nám osoba prechováva. "Naše nohy zriedkavo kontrolujeme a keď narazíme na niekoho, s kým sme mali napríklad nezhody, môžeme sa na neho pri komunikácii dívať zdvorilo, no naše chodidlá sa od neho inštinktívne odklonia," vysvetľuje. Vyzerá to tak, že sa na neho síce pozeráme, no poloha trupu a chodidiel signalizujú náš odchod.