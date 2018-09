Žena kreslí obrazy krvou: Keď zistíte, odkiaľ ju berie, asi vás napne

Masážna terapeutka z amerického Michiganu tvorí naozaj kuriózne umenie.

Cassie Blue (30) totiž využíva namiesto farieb vlastnú menštruačnú krv. Namiesto tampónov či vložiek používa menštruačný kalíšok. Krv, ktorú zachytí, následne preleje do sklenenej nádoby a skladuje, kým na ňu nepríde inšpirácia. ,,Kým som začala kresliť, menštruácia ma obťažovala, bolo to nevyhnutné zlo. Teraz to vnímam ako požehnanie, niečo, za čo som vďačná,“ povedela podľa denníka The Sun.

Obrazy jej zatiaľ visia v kúpeľni, nakreslila už mandalu, leva či dom. Cassie sa páči, ako kresby z krvi časom menia farbu. ,,Niektoré stmavnú, iné sa zafarbia dohneda, ďalšie ostanú takmer bez zmeny“, tvrdí žena, ktorú v netradičnom počine rodina a známi podporujú.

Menštruačnú krv Cassie dokonca nepoužíva len na maľovanie. ,,Robila som si prieskum a našla som úžasné štúdie o tom, akú liečivú moc má menštruačná krv, špeciálne na pôdu. Takže ju miešam s vodou a polievam ňou moje kvetiny na záhrade,“ prekvapuje tiež. Fotky jej obrazov nájdete vo >>FOTOgalérii<<.