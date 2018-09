Na US Open sú už známe ženské finalistky: Williamsová o siedmy titul

Japonská tenistka Naomi Osaková sa stretne vo finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open so Serenou Willimsovou.

Sedemnásta nasadená Američanka zdolala v piatkovom semifinále Anastasiju Sevastovovú z Lotyšska hladko 6:3, 6:0. Osaková sa prebojovala do svojho prvého grandslamového finále v kariére po triumfe nad vlaňajšou finalistkou Madison Keysovou 6:2 a 6:4. Finále je na programe v sobotu od 22.00 h.

Tridsaťšesťročná Williamsová tak má šancu získať už siedmy titul vo Flushing Meadows v kariére a celkovo 24. grandslamový, čím by vyrovnala rekord Austrálčanky Margaret Courtovej. Na US Open vyhrala naposledy v roku 2014, vlani turnaj vynechala, keďže sa jej počas neho narodila dcérka Olympia.

Domáca favoritka pritom nezačala najlepšie, keď hneď v úvodnej hre stratila podanie a v prvom sete prehrával 0:2. Následne však vyhrala päť gemov v rade, keď súperku dvakrát brejkla a set doviedla do víťazného konca 6:3. V druhom to už bola jasná záležitosť, o osem rokov mladšej Sevastovovej nedala šancu, premenila druhý mečbal a nadelila jej "kanára".

"Diváci boli úžasní a po tých prvých dvoch gemoch mi veľmi pomohli," povedal Williamsová, ktorá ťažila najmä z výbornej hry na sieti a zaznamenala 31 víťazných úderov. Jej súperka iba desať.

"Tvrdo som pracovala na mojich volejoch. Na sieť pritom väčšinou idem, aby som si podala ruky," zavtipkovala. "Je to neuveriteľné. Vlani som po pôrode v nemocnici doslova bojovala o život. Takže každý deň, keď vojdem na kurt, som nesmierne vďačná, že mám šancu hrať tento šport. A je jedno, čo sa stane v zápase, už keď som tam, mám pocit, že som vyhrala," povedala.

"Myslím si, že v prvom sete mala pri niektorých brejkoch šťastie, no potom sa začala cítiť lepšie. Keď je pri sieti, je ťažké proti nej hrať," povedala Sevastovová.

Dvadsaťročná Osaková je prvá Japonka v histórii, ktorá sa dostala do finále turnajov veľkej štvorky. V prvom sete to bola vyrovnaná hra do stavu 2:2, no Keysová potom stratila dve podania a tak jej súperka vyhrala 6:2. Osaková pridala tretí brejk hneď v úvodnom geme druhej sady. V dramatickom druhom čelila až šiestim brejkbalom, ale svoje podanie si udržala a nakoniec dotiahla set do víťazného konca.

"Viem, že to bude znieť zle, ale celý čas som myslela len na to, že chcem hrať vo finále proti Serene. Veľmi sa na to teším," citovala ju agentúra dpa.

Dvojhra - semifinále:

Naomi Osaková (14-Jap.) - Madison Keysová (20-USA) 6:2, 6:4, Serenou Willimsová (17-USA) - Anastasija Sevastovová (19-Lot.) 6:3, 6:0.